中共九三閱兵 中國多家公司放帶薪假看直播

中央社／ 台北3日電

中共於今天上午舉行紀念抗戰勝利與九三閱兵儀式。根據陸媒報導，中國有多家公司讓員工帶薪放假觀看閱兵儀式，一些公共空間如電影院、表演中心、商場等更舉辦直播觀禮活動。

中國社會沉浸在抗戰紀念與九三閱兵儀式的氣氛之下。陸媒極目新聞、紅星新聞等媒體報導，有中國公司認為九三閱兵意義重大，因為公司部分產品涉及軍用領域，因此特別讓員工放假半天觀看九三閱兵，以此「增進使命感與責任感」。

另有蘭州、東莞的公司發布通知表示，所有員工帶薪休假在家觀看閱兵，並組織在9月18日觀看抗日電影「731」，由公司統一購票。

一家廣東的公司決定在9月3日放假一天，組織員工看閱兵，並備有烤全羊等佳餚。

今天上午，上海國際舞蹈中心劇場同步舉行了這次閱兵儀式的直播觀禮活動。報名連結顯示，這次觀禮為免費活動。

上海國際舞蹈中心劇場工作人員表示，考慮到劇場員工和周邊居民觀看直播的需求，因此劇場方面特意安排了這次免費觀禮活動，當天有200名左右的觀眾在劇場內觀看了直播。

報導指出，有上海市民前來觀看直播，當中有不少觀眾都是年輕人。

不只上海，河北狼牙山景區戶外有大螢幕轉播閱兵，吸引不少遊客觀看。湖南長沙許多電影院與商場開放場地，播放閱兵直播，據報導的照片顯示，有許多中國民眾拿著五星旗前往觀看。

對於中共紀念抗戰勝利與閱兵儀式，陸委會副主委沈有忠此前表示，中共對抗戰毫無貢獻，中華民國在對日抗戰期間，中華人民共和國根本不存在，當年中國共產黨所屬的新四軍與八路軍是實施「一分抗日、二分應付、七分壯大」的策略，是眾所皆知，並且看到國軍與共軍在戰爭犧牲的人數對比，就可以一目瞭然。

