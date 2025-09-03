聽新聞
回應習近平九三閱兵談話 陸委會：中共對抗日戰爭無貢獻
中共3日大規模舉行抗戰勝利80周年閱兵，中共總書記習近平發表談話，強調中國共產黨在抗戰中的地位。對此陸委會回應，關於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯，「中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並沒有貢獻。」
中共3日上午舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」紀念大會，習近平在天安門城樓上發表談話表示，「中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭，在中國共產黨宣導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵，以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第1次完全勝利。」
此外，習近平談話內容未提台灣，但強調解放軍要「加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。」
針對習近平的談話，陸委會3日下午透過書面表示，關於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯。抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，但中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並沒有貢獻，不管中共花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實。
