快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

聽新聞
0:00 / 0:00

回應習近平九三閱兵談話 陸委會：中共對抗日戰爭無貢獻

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對中共3日大規模舉行抗戰勝利80周年閱兵，中共總書記習近平發表談話，陸委會回應，關於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯，「中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並没有貢獻」。報系資料照片
針對中共3日大規模舉行抗戰勝利80周年閱兵，中共總書記習近平發表談話，陸委會回應，關於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯，「中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並没有貢獻」。報系資料照片

中共3日大規模舉行抗戰勝利80周年閱兵，中共總書記習近平發表談話，強調中國共產黨在抗戰中的地位。對此陸委會回應，關於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯，「中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並沒有貢獻。」

中共3日上午舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」紀念大會，習近平在天安門城樓上發表談話表示，「中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭，在中國共產黨宣導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵，以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第1次完全勝利。」

此外，習近平談話內容未提台灣，但強調解放軍要「加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。」

針對習近平的談話，陸委會3日下午透過書面表示，關於抗日戰爭的歷史，事實勝於雄辯。抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，但中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並沒有貢獻，不管中共花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實。

中共閱兵

延伸閱讀

中國閱兵全球關注 金正恩帶女兒與會

大閱兵習近平+普亭同框、川普回嗆…「風象星座」大亂鬥進行式

習近平閱兵演說釋3訊息 衛報：未提台灣 1句話警告解放軍

中共九三閱兵 習近平稱「保衛世界和平」、洪秀柱出席畫面曝

相關新聞

專家：九三閱兵共軍首展示750公厘戰術飛彈 火力全域覆蓋台灣島

中共今天上午舉行紀念中國人民抗日戰爭勝利及世界反法西斯戰爭勝利的閱兵式，國防部前視察盧德允表示，他注意到共軍展示對台海防...

洪秀柱九三閱兵觀禮挨批唱和中共 謝龍介：別在內部找敵人

中國大陸今舉行閱兵，展示解放軍目前軍力。國民黨前主席洪秀柱前往觀禮，被放大解讀唱和中共史觀。國民黨立委謝龍介表示，不需要...

九三閱兵武器解密…多款洲際飛彈亮相 展示「三位一體」戰略核力量

中共3日上午在北京舉行大閱兵，包含「東風-5C」、「巨浪-3」、「東風-61」、「東風-31BJ」等多款洲際飛彈亮相，首...

多家陸企放假「帶薪觀禮」看九三閱兵 浙江「90後」公司加發零食基金

中共3日上午在北京天安門廣場舉行閱兵儀式，大陸各地多家公司宣布當日停止工作，允許員工「帶薪休假」觀看九三閱兵。其中，一些...

洪秀柱九三閱兵觀禮 綠委：替中共軍事恫嚇與歷史扭曲背書

中共九三閱兵今上午在天安門廣場舉行，國民黨前主席洪秀柱現身天安門城樓上觀禮，引發討論。民進黨立委陳冠廷表示，這不是單純的...

上海直擊！多地組織觀看九三閱兵直播 舞蹈中心劇場湧進400人

中共九三閱兵3日早上在天安門廣場舉行，上海多地舉行直播觀禮活動。在上海國際舞蹈中心所舉辦的直播觀禮活動現場上，有民眾表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。