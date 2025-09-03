中國閱兵全球關注 金正恩帶女兒與會

中國以閱兵秀肌肉，全球注目，北韓領導人金正恩的女兒也罕見曝光，獲得媒體報導！此次中國閱兵有26國領袖出席，包括俄國總統普丁與金正恩。對此，川普表示，這不是中國對美國的「挑戰」，且美國在抗戰也有幫助中國，許多曾幫助中國的美國人應獲得敬意與紀念。

中印軍事尚未降溫

根據《CNN》報導，此次共有超過1萬位的解放軍與數百款武器亮相，其中「東風-5C」、「巨浪-3」、「東風-61」與「東風-31BJ」等多款洲際飛彈亮相，彰顯中國國家主席習近平要將全球最大規模軍隊現代化的努力。

《CNN》認為，由於中印關係初步復甦，但雙方在喜馬拉雅山的邊境紛爭尚未解決，印度並未出席軍演。因中國許多武器都賣到今年曾與印度發生嚴重衝突的巴基斯坦，佔了巴基斯坦81%的進口武器供應，若參加軍演，恐對印度軍方的士氣有不小打擊。針對二戰終戰80周年，莫迪反而前往日本參加終戰紀念，同時展現印度的平衡外交。

20多國領袖出席

《CNBC》提到，習近平在閱兵講話中表示，世界正面臨「和平與戰爭」還有「對話與對抗」的抉擇，雖然沒有提及台灣，但習近平強調，解放軍最主要的功能是捍衛中國主權與領土完整。《新華社》指出，包括越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、伊朗、古巴等20多國領導人都參加中國閱兵。

南韓情報單位顯示，金主愛目前是金正恩最可能的繼承者。《英國廣播公司》報導，北韓領導人金正恩也罕見出國，以搭乘火車的方式參加中國93閱兵，並帶了他的女兒金主愛。金主愛2013年在NBA球星羅德曼訪問北韓時首度證實存在，2022年11月陪同金正恩參觀新型導彈試射時首度露面，相當罕見。

川普要中提美貢獻

《CNBC》提到，川普在社群發文表示，中國閱兵雖然不是對美國的威脅，但他也呼籲習近平，美國當時幫助中國從極度不友好的外國侵略者手中捍衛自由，許多美國人為中國爭取勝利和榮耀而犧牲，希望他們的英勇和犧牲能夠得到應有的敬意和紀念。他同時在文末批評普丁與金正恩密謀反美，「祝你們好運！」

