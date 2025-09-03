洪秀柱九三閱兵觀禮 綠委：替中共軍事恫嚇與歷史扭曲背書

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委立委陳冠廷批洪秀柱赴天安門觀禮，是公然替中共的軍事恫嚇與歷史扭曲背書，嚴重傷害台灣尊嚴與國際形象。圖／聯合報系資料照片
中共九三閱兵今上午在天安門廣場舉行，國民黨前主席洪秀柱現身天安門城樓上觀禮，引發討論。民進黨立委陳冠廷表示，這不是單純的紀念，是公然替中共的軍事恫嚇與歷史扭曲背書，嚴重傷害台灣尊嚴與國際形象。他更說，洪秀柱已經成為中共對內對外宣傳的素材。

陳冠廷表示，北京閱兵的本質正是抹煞國軍貢獻、將抗戰勝利強行歸功於中共，「洪秀柱出席閱兵的問題在於選擇的舞台。」在中共主辦的場合亮相，讓國際社會誤以為台灣政界有人默許甚至認同中共史觀，對國家形象造成嚴重傷害。

陳冠廷指出，洪秀柱「局勢變了」的說法邏輯矛盾，歷史真相從不因政局改變而改變，唯一改變的，是洪自身的政治選擇。針對曾任立院副院長的洪秀柱聲稱「合法合規、沒有配合宣傳」，陳認為，問題在於政治訊號，一旦坐在閱兵觀禮台上，就已經成為中共對內對外宣傳的素材。

陳冠廷說，中共近年頻繁派遣機艦擾台，持續以軍力威脅台灣，洪秀柱選擇在此時同台，脫離台灣的現實處境。這場閱兵更邀集多國威權領袖出席，包括俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩。

陳冠廷表示，根據國際人權組織「自由之家」（Freedom House）的評比，受邀的24國中有14國被列為「不自由國」。這凸顯中共閱兵的性質，並非單純紀念，而是威權集團相互背書、對抗民主世界的政治舞台，「真正的紀念，應在我們的忠烈祠致敬即可。」

