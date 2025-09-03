聽新聞
上海直擊！多地組織觀看九三閱兵直播 舞蹈中心劇場湧進400人
中共九三閱兵3日早上在天安門廣場舉行，上海多地舉行直播觀禮活動。在上海國際舞蹈中心所舉辦的直播觀禮活動現場上，有民眾表示，大陸當代年輕人能做到的就是吾輩自強，不讓戰爭再發生。
9月1、2日，上海多地公布舉辦觀禮活動，上海市奉賢區莊行鎮開放劇場、公司、園區等地；上海大學於寶山、延長和嘉定3個校區開放線下觀禮；上海通大中醫醫院門診、住院病房、康復大廳等區域統一將電視轉到閱兵轉播頻道。
另有飯店、上海理工大學尚理軍旅團等宣布相關活動消息。不過大多是為單位內部人員舉辦的活動，需要事前報名並確認身分，較少對一般民眾開放。
2日晚間，上海國際舞蹈中心於微信公眾號公布，在其大劇場舉辦直播觀禮活動，開放民眾免費登記報名，雖公布時間較晚，隔早仍吸引不少民眾到場，早上9點開始後，民眾陸續進入劇場，參加者涵蓋各個年齡層。
上海國際舞蹈中心相關工作人員告訴本報記者，會舉辦這次活動，是出於本身就會組織員工觀看，作為教育劇場，就開放給周邊群眾和居民參與。她提到，今天到劇場觀禮的民眾約3、400人。
目前就讀香港大學、在上海實習的李同學表示，趁今天休息來參加活動，觀看整體過程都特別好。他提到自己高中時選修歷史，本身就對歷史很感興趣，覺得肯定要從這段歷史中吸取經驗。
另一位民眾表示，家裡螢幕小，這種盛大的活動還是要看大螢幕，共同感受慶祝氛圍，大家一同起立唱國歌，印象最深刻的環節，則是最後展示的戰略核武器，認為當代年輕人能做到的就是吾輩自強，不讓戰爭再發生。
