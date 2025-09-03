一改慣例！中共九三閱兵 中部戰區空軍司令韓勝延擔任總指揮

中共3日上午在北京天安門舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，央視新聞直播顯示，今年閱兵總指揮，由解放軍中部戰區空軍司令員韓勝延中將擔任，有別以往慣例。據悉，共軍閱兵總指揮過往一般由閱兵地所屬的軍區或戰區司令員來擔任總指揮。

從央視新聞直播畫面可見，韓勝延今天一早準時在天安門廣場報告受閱部隊列隊完畢，並請中共總書記、中央軍委主席習近平檢閱部隊。

南方都市報提到，韓勝延是現任中共解放軍中部戰區空軍司令員，為中將軍銜。韓勝延長期在空軍服役，先後擔任過原成都軍區空軍副參謀長、原蘭州軍區空軍參謀長、原成都軍區空軍副司令、空軍某試驗訓練基地司令員等職務，2006年被評為全軍優秀指揮軍官。本輪軍改中設立五大戰區後，韓勝延調任西部戰區副司令員，隨後晉升空軍中將軍銜，2018年調任現職。

報導稱，依照慣例，每次閱兵均設1名閱兵總指揮，擔任閱兵式和受閱部隊的指揮者。閱兵總指揮通常由閱兵地所屬軍事單位（軍區或戰區）的軍事主官擔任。作為閱兵活動中負責全程統籌與現場調度的核心指揮者，閱兵總指揮主要承擔前期籌備、訓練組織、受閱方隊調度及向閱兵首長報告等職責，以保障儀式規範有序進行，展現軍隊與國家形象。

基於此，新加坡《聯合早報》提到，按上述慣例，北京歸屬中部戰區，今天的天安門閱兵總指揮應該由中部戰區司令員王強來擔任。BBC中文網則指出，該人選一改慣例，總指揮並非閱兵地所屬軍事單位的軍事主官，即中部戰區司令員王強。