快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

一改慣例！中共九三閱兵 中部戰區空軍司令韓勝延擔任總指揮

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共3日上午在北京天安門舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，央視新聞直播顯示，今年閱兵總指揮中共解放軍中部戰區空軍司令員韓勝延中將擔任，有別於以往慣例。圖／取自央視新聞
中共3日上午在北京天安門舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，央視新聞直播顯示，今年閱兵總指揮中共解放軍中部戰區空軍司令員韓勝延中將擔任，有別於以往慣例。圖／取自央視新聞

中共3日上午在北京天安門舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，央視新聞直播顯示，今年閱兵總指揮，由解放軍中部戰區空軍司令員韓勝延中將擔任，有別以往慣例。據悉，共軍閱兵總指揮過往一般由閱兵地所屬的軍區或戰區司令員來擔任總指揮。

從央視新聞直播畫面可見，韓勝延今天一早準時在天安門廣場報告受閱部隊列隊完畢，並請中共總書記、中央軍委主席習近平檢閱部隊。

南方都市報提到，韓勝延是現任中共解放軍中部戰區空軍司令員，為中將軍銜。韓勝延長期在空軍服役，先後擔任過原成都軍區空軍副參謀長、原蘭州軍區空軍參謀長、原成都軍區空軍副司令、空軍某試驗訓練基地司令員等職務，2006年被評為全軍優秀指揮軍官。本輪軍改中設立五大戰區後，韓勝延調任西部戰區副司令員，隨後晉升空軍中將軍銜，2018年調任現職。

報導稱，依照慣例，每次閱兵均設1名閱兵總指揮，擔任閱兵式和受閱部隊的指揮者。閱兵總指揮通常由閱兵地所屬軍事單位（軍區或戰區）的軍事主官擔任。作為閱兵活動中負責全程統籌與現場調度的核心指揮者，閱兵總指揮主要承擔前期籌備、訓練組織、受閱方隊調度及向閱兵首長報告等職責，以保障儀式規範有序進行，展現軍隊與國家形象。

基於此，新加坡《聯合早報》提到，按上述慣例，北京歸屬中部戰區，今天的天安門閱兵總指揮應該由中部戰區司令員王強來擔任。BBC中文網則指出，該人選一改慣例，總指揮並非閱兵地所屬軍事單位的軍事主官，即中部戰區司令員王強。

據了解，王強2個月前缺席大陸國防部在人民大會堂舉辦的慶祝解放軍建軍98周年招待會，一度引起外界猜測他可能「出事」。而他今早沒有擔任這次的天安門閱兵總指揮，「加劇外界對他可能被查的揣測」。

依照中共慣例，每次閱兵均設1名閱兵總指揮，擔任閱兵式和受閱部隊的指揮者。閱兵總指揮通常由閱兵地所屬軍事單位（軍區或戰區）的軍事主官擔任。北京歸屬中部戰區，今天的天安門閱兵總指揮應該由中部戰區司令員王強擔任。圖／取自央視新聞
依照中共慣例，每次閱兵均設1名閱兵總指揮，擔任閱兵式和受閱部隊的指揮者。閱兵總指揮通常由閱兵地所屬軍事單位（軍區或戰區）的軍事主官擔任。北京歸屬中部戰區，今天的天安門閱兵總指揮應該由中部戰區司令員王強擔任。圖／取自央視新聞

中共閱兵

延伸閱讀

習近平主持九三大閱兵 英媒：川普肯定「滿懷羨慕」觀看

洪秀柱九三閱兵觀禮挨批唱和中共 謝龍介：別在內部找敵人

習近平閱兵演說釋3訊息 衛報：未提台灣 1句話警告解放軍

中共九三閱兵登場 洪秀柱現身天安門城樓上觀禮

相關新聞

洪秀柱九三閱兵觀禮挨批唱和中共 謝龍介：別在內部找敵人

中國大陸今舉行閱兵，展示解放軍目前軍力。國民黨前主席洪秀柱前往觀禮，被放大解讀唱和中共史觀。國民黨立委謝龍介表示，不需要...

九三閱兵武器解密…多款洲際飛彈亮相 展示「三位一體」戰略核力量

中共3日上午在北京舉行大閱兵，包含「東風-5C」、「巨浪-3」、「東風-61」、「東風-31BJ」等多款洲際飛彈亮相，首...

上海直擊！多地組織觀看九三閱兵直播 舞蹈中心劇場湧進400人

中共九三閱兵3日早上在天安門廣場舉行，上海多地舉行直播觀禮活動。在上海國際舞蹈中心所舉辦的直播觀禮活動現場上，有民眾表示...

一改慣例！中共九三閱兵 中部戰區空軍司令韓勝延擔任總指揮

中共3日上午在北京天安門舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，央視新聞直播顯示，今年閱兵總...

習近平主持九三大閱兵 英媒：川普肯定「滿懷羨慕」觀看

中國大陸國家主席習近平3日主持九三閱兵，美國總統川普也在真實社群發文，一方面祝福習近平與中國人民，一方面稱中國、俄羅斯與...

台灣人對九三閱兵無感？CNN：政府緊盯但民間麻木是警訊

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國大陸九三閱兵3日上午在天安門廣場登場，最密切關注的莫過於台灣政府。不過，九三閱兵並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。