中俄朝領袖同框九三閱兵 川普批「密謀反美」

「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的閱兵式，週三（9月3日）正式登場，備受各界關注的座上賓－－俄羅斯總統普丁和北韓領導人金正恩分別在習近平的左右側，傳達出中俄朝關係緊密。

習近平在閱兵前的演說中表示，「中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分」，並強調中國官方一貫的史觀論述，將共產黨描述為抗日戰爭的主要組織者。這項論述多次被台灣政府反駁，主張當時是由國民黨主導抗戰。

習近平也警告，「今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇」；儘管演說全文未提及台灣，但他喊話解放軍「要加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整」，被解讀為重申對台立場。

發表完演說後，習近平延續中國領導人的傳統，在閱兵開始前搭乘黑色敞篷「紅旗」檢閱車，駛上長安街。習近平在檢閱部隊時高喊「同志們，你們辛苦了！」部隊則回應「為人民服務！」

有「國車」之稱的紅旗汽車，是中國具代表性的本土汽車品牌，於1958年製造出中國第一輛自主設計的高級轎車。自毛澤東時代以來，紅旗車一直是中國領導人的官方座駕。鄧小平、江澤民與胡錦濤分別在1984年、1999年與2009年的國慶閱兵中，乘坐紅旗檢閱車檢閱部隊。

閱兵式全長約1個小時，中國各式戰機和其他軍用飛機編隊飛行，直升機在天安門上空懸掛五星旗飛行，並組成數字80，以紀念二戰結束80週年。閱兵儀式尾聲，天安門廣場上還放飛了8萬隻象徵和平的鴿子。

26名國家領袖出席

26名世界領袖出席中國九三閱兵，北京市區及周圍的安保措施過去幾週以來全面升級，而各界最關注的就是習近平、普丁和金正恩同場亮相，這也是三國領袖66年來首度同框，場邊互動備受討論。

另外值得注意的是，西方領導人紛紛迴避參加這場展示中國的軍事實力和外交影響力活動，斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）成為唯一出席的歐盟成員國領袖。原本因國內示威取消行程的印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）也抵達會場。

台灣前立法院副院長、前國民黨主席洪秀柱也現身天安門城樓。洪秀柱週二（2日）在臉書上發文宣布參加中國閱兵，引發台灣內部批評。台灣陸委會表示，民間人士如果跟中共黨政軍合作，會有罰則。

洪秀柱則質疑：「難道紀念為國捐軀的先烈，也要先經過民進黨批准？這不僅是對人民言論自由的箝制，更是對歷史真相的壓抑。」她強調「行程完全合法合規」。

川普發文批評

美國總統川普此前被問及是否擔心北京正試圖打造一個對抗美國的國際聯盟時，川普表示「一點也不」，並稱中國需要美國，強調美國有「世界上最強大的軍事力量」。

但在中國舉行閱兵之際，川普在社群平台「真實社群」上發文稱，美國曾在中國抗戰期間幫忙，「許多美國人在中國追求勝利與榮耀的過程中犧牲了生命，我希望他們的英勇與奉獻能夠被正確地紀念與尊重！」

川普接著補充說：「願習主席與偉大的中國人民擁有一個美好的慶祝日。請代我向普丁與金正恩致上最誠摯的問候，就在你們籌謀對抗美國的時候。」

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】