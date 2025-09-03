快訊

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

收容所黑狗逃獄！「三度闖養老院面試」終於錄取 嗨爆上工療癒所有住戶

習近平主持九三大閱兵 英媒：川普肯定「滿懷羨慕」觀看

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普在6月14日、79歲生日當天，主持在華府舉行的美國陸軍成立250周年閱兵式。路透
美國總統川普在6月14日、79歲生日當天，主持在華府舉行的美國陸軍成立250周年閱兵式。路透

中國大陸國家主席習近平3日主持九三閱兵，美國總統川普也在真實社群發文，一方面祝福習近平與中國人民，一方面稱中國、俄羅斯與北韓三國領導人罕見聚首「在密謀對付美國」。天空新聞記者史東（Mark Stone）分析指出，川普此次發文罕見地帶有諷刺意味，肯定滿懷羨慕。

史東在即時分析中表示，如果此刻能在白宮偷看就好了，因為川普肯定正在關注這場閱兵。他寫道：「這是一場非凡的盛景，我們早就知道會如此。我以前去北京採訪過類似閱兵，總是令人讚嘆，但這一次似乎完全達到另一個層次。」

他指出，外界看到的即時直播畫面由中國官媒提供，「這是中國展現力量的方式，我以前從未見過如此規模的呈現。」

史東表示，川普將以「滿懷羨慕」的心情觀看這場閱兵。史東補充說：「別忘了，川普不久前才在華府舉行過自己的閱兵，但與現在看到的相比，那場閱兵顯得好可憐。」

洪秀柱九三閱兵觀禮挨批唱和中共 謝龍介：別在內部找敵人

中國大陸今舉行閱兵，展示解放軍目前軍力。國民黨前主席洪秀柱前往觀禮，被放大解讀唱和中共史觀。國民黨立委謝龍介表示，不需要...

九三閱兵武器解密…多款洲際飛彈亮相 展示「三位一體」戰略核力量

中共3日上午在北京舉行大閱兵，包含「東風-5C」、「巨浪-3」、「東風-61」、「東風-31BJ」等多款洲際飛彈亮相，首...

上海直擊！多地組織觀看九三閱兵直播 舞蹈中心劇場湧進400人

中共九三閱兵3日早上在天安門廣場舉行，上海多地舉行直播觀禮活動。在上海國際舞蹈中心所舉辦的直播觀禮活動現場上，有民眾表示...

一改慣例！中共九三閱兵 中部戰區空軍司令韓勝延擔任總指揮

中共3日上午在北京天安門舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，央視新聞直播顯示，今年閱兵總...

習近平主持九三大閱兵 英媒：川普肯定「滿懷羨慕」觀看

中國大陸國家主席習近平3日主持九三閱兵，美國總統川普也在真實社群發文，一方面祝福習近平與中國人民，一方面稱中國、俄羅斯與...

台灣人對九三閱兵無感？CNN：政府緊盯但民間麻木是警訊

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國大陸九三閱兵3日上午在天安門廣場登場，最密切關注的莫過於台灣政府。不過，九三閱兵並...

