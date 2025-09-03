習近平主持九三大閱兵 英媒：川普肯定「滿懷羨慕」觀看

中國大陸國家主席習近平3日主持九三閱兵，美國總統川普也在真實社群發文，一方面祝福習近平與中國人民，一方面稱中國、俄羅斯與北韓三國領導人罕見聚首「在密謀對付美國」。天空新聞記者史東（Mark Stone）分析指出，川普此次發文罕見地帶有諷刺意味，肯定滿懷羨慕。

史東在即時分析中表示，如果此刻能在白宮偷看就好了，因為川普肯定正在關注這場閱兵。他寫道：「這是一場非凡的盛景，我們早就知道會如此。我以前去北京採訪過類似閱兵，總是令人讚嘆，但這一次似乎完全達到另一個層次。」

他指出，外界看到的即時直播畫面由中國官媒提供，「這是中國展現力量的方式，我以前從未見過如此規模的呈現。」

史東表示，川普將以「滿懷羨慕」的心情觀看這場閱兵。史東補充說：「別忘了，川普不久前才在華府舉行過自己的閱兵，但與現在看到的相比，那場閱兵顯得好可憐。」