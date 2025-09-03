習近平今天閱兵乘坐的校閱車 是中國「國車」這款車型

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共中央總書記習近平今日上午在閱兵儀式所乘坐的校閱車是有中國「國車」之稱的紅旗汽車。（法新社）
中共中央總書記習近平今日上午在閱兵儀式中所乘坐外型笨重的汽車，是有中國「國車」之稱的紅旗汽車。上海第一財經指出，本次大閱兵的檢閱車為紅旗CA7601J，該車在2019年10月1日中共建政70周年慶祝大會閱兵式中也被作為檢閱車。而2009年和2015年的檢閱車為CA7600J。

由中共河南省委黨史和地方史誌研究室主管主辦的《黨史博覽》雜誌早前在一篇報導中曾指出，在中國，紅旗轎車是個家喻戶曉的名字。「紅旗」二字已經遠遠超出了一個轎車品牌的含義。

報導稱，在大陸民眾心中，紅旗轎車有其他品牌所不能代替的位置。「紅旗轎車作為中國的符號、國家的象徵，見證了共和國成長的許多重大時刻。」

紅旗轎車的歷史始於1958年。當年誕生於一汽的中國第一輛國產轎車並不叫「紅旗」，而叫「東風」，定牌為CA-71。1958年8月，中共中央決定在新中共建政10周年慶典上使用國產高級轎車，便向一汽下達製造國產高級轎車的任務。

幾經試驗改款後，一汽於1959年5月推出中國有編號的第一輛真正的紅旗轎車—CA-72。1959年9月，首批出廠的紅旗CA-72型轎車送至北京，參加中共建政10周年閱兵和慶典活動，並分給部分中共中央領導人試乘。

1959年10月1日，時任中共國防部長林彪乘坐紅旗檢閱車檢閱陸海空三軍。

第一財經指出，從1959年第一代紅旗車參加十一閱兵，到中共建政60周年新紅旗檢閱車亮相，先後有四代紅旗轎車作為檢閱車參加中共十一閱兵式。2009年中共建政60周年慶典上，新一代紅旗檢閱車CA7600J登場。

《黨史博覽》指出，1965年，出於外交工作需要，周恩來指示一汽在CA-72車型的基礎上，試製三排座的豪華型轎車。之後新車車翼的三面紅旗裝飾聽從彭真建議改為一面紅旗，以「突出毛澤東思想這面紅旗」。

1972年美國總統尼克森訪中國大陸，當時中共出動了數十輛紅旗三排座高級轎車迎送。已故英國女王伊麗莎白二世、已故法國總統龐畢度等多國政要當年訪問中國時，也都乘坐過紅旗轎車。

1984年、1999年，中共領導人鄧小平、江澤民的十一檢閱車，以及2009年中共建政60周年閱兵式胡錦濤乘坐的檢閱車，也都是紅旗轎車。

儘管是中共閱兵時唯一指定品牌，但紅旗汽車的品質很長一段時間卻為部分大陸車主所詬病，不少人甚至曾將其稱為「工業垃圾」。

2018年，紅旗汽車發布新品牌戰略，確立「中國式新高尚精緻主義」的品牌理念。近幾年紅旗汽車的車型日益多元化，推出包括豪華轎車（如H5、H9）、豪華SUV（如E-HS9），以及電動車型（如EH7、天工08）等。

新華網今年初曾報導，根據一汽紅旗公布數據，2024年，紅旗品牌全年銷量達41萬1,777輛，年比增長17.4%，為連續第七年正成長。

今年前七個月，紅旗汽車累計銷量已達24.69萬輛，其中7月單月銷量為3.73萬輛，年比增長21.1%‌。其中，新能源車型銷量增幅更高達66.1%。‌‌

1959年10月1日，中共建政10周年慶典上，時任國防部長林彪乘坐紅旗敞篷車檢閱三軍，這是紅旗汽車首度出現在中共閱兵式。（圖／取自《黨史博覽》）
中共閱兵

