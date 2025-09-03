快訊

中共前領導人現身閱兵 溫家寶出席 胡錦濤、朱鎔基未現蹤

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
今年是對日抗戰勝利80周年，中共3日在北京天安門舉行閱兵。除了來自各國出席大會的26國元首及國際組織領袖、政要，還有大陸多名國家前領導人出席大會，其中包括大陸前總理溫家寶等多位卸任領導人出席。然而，在大會上未見中共前總書記胡錦濤，以及大陸前國務院總理朱鎔基。

據央視新聞直播畫面，3日上午，出席九三閱兵活動大會的大陸正國級領導人，包括有：李瑞環、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、栗戰書、汪洋、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、賀國強、劉雲山、王岐山、張高麗。至於缺席的大陸正國級領導人中，包括年底將滿83歲的胡錦濤、10月將年滿97歲的朱鎔基、108歲的中共前政治局常委宋平、還有中共前政治局常委羅幹。

新加坡《聯合早報》指出，宋平上次亮相天安門城樓，是2021年中共建黨百年慶祝大會。而在大陸前國家主席江澤民2022年底逝世後，胡錦濤成為排序最靠前的中共元老。他曾在2022年中共二十大閉幕式中途離場，官方解釋他當時身體不適。胡錦濤最後一次公開亮相，是2022年12月江澤民逝世時，他前往醫院為江送別。

朱鎔基近年鮮少在公開場合露臉，最後一次出席公共活動，是2018年10月在北京會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員，之後連續未出席2019年中共建國70周年慶典、2021年中共建黨百年慶祝大會、2022年中共二十大等重大活動。

此外，前往出席活動的國民黨前主席洪秀柱，3日亦現身天安門城樓上觀禮。央視轉播畫面顯示，洪秀柱身著披肩、穿著淺色唐裝坐在觀禮區域。另據中評社報導，3日上午閱兵結束後，中共將在北京人民大會堂舉行招待會，屆時洪秀柱、新黨主席吳成典與大陸國台辦主任宋濤，將一同坐在招待會圓桌的第1排。

