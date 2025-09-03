李文忠：中共昔「一分抗日」戰略 對國家與抗戰不忠

快訊

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
退輔會前副主委李文忠。圖/聯合報系資料照片
今天是我國九三軍人節，對岸中共則舉辦擴大閱兵紀念所謂抗日勝利80周年閱兵。退輔會前副主委李文忠表示，中共當年秉持毛澤東：「一分抗日，二分應付，七分發展實力」的戰略，是對國家和抗戰的不忠，但卻成為在國共內戰勝利的關鍵因素。

他認為，國民黨前主席洪秀柱今天公然參加北京閱兵大典，對不起中華民國，對不起抗戰國軍，對不起兩蔣。國民黨怎麼看？怎麼說？這當然是她作為公民的權力，但該黨連一個字都不敢表態、批評，「人民怎麼看你們？怎麼說你們？」

李文忠今天在社群中貼文表示，李文忠談及軍人節的由來表示，1945年9月2號，日本政府在密蘇里艦簽字投降，國民政府宣布9月3日起全國放假慶祝，1955年政府宣布訂九三抗戰勝利紀念日為軍人節。

他表示，九三軍人節及抗戰從日本侵華面對反抗的歷史算起，中共說14年是對的，這段期間土共也蜂起抗日。蘆溝橋事變後蔣委員長宣告全面抗戰。蔣有二件事了不起：第一、採納蔣百里的建議，以空間換取時間；第二、嫡系部隊近乎全數投入松滬會戰，粉碎日本軍閥「三月亡華」的狂言。

反觀中共則秉持毛澤東的戰略：「一分抗日，二分應付，七分發展實力」。佐證之一是八年抗戰國軍將領犧牲217位，八路軍就陣亡一位副參謀長左權少將。八年間打了一個彭德懷指揮的「百團大戰」，中央軍委連下軍令制止，但彭不服從。後來中共建國後，在第一次盧山會議時，彭竟為此事遭毛澤東檢討。

李文忠表示，毛澤東的戰略是對國家的不忠，對抗戰的不忠，但卻是國共內戰勝利的關鍵因素。反觀中國早已破敗疲敝窮困不堪，委員長帶領的國府及國軍早已是強弩之末，不堪一擊，大陸淪陷。

