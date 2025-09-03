民進黨中國部：大閱兵凸顯中俄窮兵黷武 嚴重威脅和平

中共九三閱兵今天在北京天安門前舉行，民進黨中國事務部主任吳峻鋕說，中共、俄羅斯今年不約而同舉辦大閱兵，其實就是「窮兵黷武」，對世界和平帶來嚴重威脅。

吳峻鋕接受媒體訪問表示，第二次世界大戰已結束80年，二戰給人類的啟示是「反對侵略、追求和平」，這是共同的期望。但中共、俄羅斯卻不約而同舉辦大閱兵，窮兵黷武、窮凶惡極為世界和平帶來嚴重威脅。

他說，前國民黨主席洪秀柱去參加中共大閱兵，是非常嚴重的事情。洪秀柱做為台灣最大在野黨的前主席，不顧大閱兵對於和平的破壞，前往中國、站上天安門，幫忙「贊聲」，這跟10年前的前副總統連戰有異曲同工之妙，也是中共統戰成功的象徵。

吳峻鋕表示，今年5月，中國領導人習近平前往俄羅斯參加紅場勝利日大閱兵時，就曾投書俄羅斯媒體，提到3個80年，即「對日抗戰勝利80年、聯合國80年、台灣光復80年」，想藉國際場合，強化中共對台海問題的論述。

吳峻鋕說，二戰結束80年，世界局勢有非常大的改變，過去的侵略者，包括日本、德國，現在都是世界維護和平的重要夥伴。台灣與日本也是以追求和平、維護和平，求同存異的想法，共同尋求合作，希望對世界和平做出貢獻。部分人士不應該一直用80年前的仇恨、抗日這種想法，塑造人民之間、國家之間的矛盾。