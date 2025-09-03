洪秀柱九三閱兵觀禮挨批唱和中共 謝龍介：別在內部找敵人

中國大陸今舉行閱兵，展示解放軍目前軍力。國民黨前主席洪秀柱前往觀禮，被放大解讀唱和中共史觀。國民黨立委謝龍介表示，不需要在台灣內部找敵人，對大陸九三閱兵，更應知己知彼。

中國大陸今舉行閱兵，定名「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會暨閱兵式」。我國方面，官方淡化抗戰色彩，賴清德總統也稱為「終戰」。

謝龍介說，賴清德講的是終戰，這一路走來，也不要刻意擴大。國軍經過8年抗戰，最後取得勝利，這是歷史上鐵的事實，因此也不需要迴避，解放軍以前都自稱抗戰是他們打的，但最近10年來，陸方也在修正說法，稱「當時中華民國國軍」，對抗戰是有重大貢獻，雖然大陸講的跟我方認知的事實有一段差距，但這就是相互調整，我方擁有光榮的抗戰史，當然更不應該忘記。

謝龍介表示，政府要將國防預算提高到GDP的5%，賴清德對軍人節的闡述，就更應該重視。他表示，「終戰」一詞是日本在戰後使用的名詞，尊重各自表述，但對於抗戰，中華民國國軍從建軍一直到完成抗戰的使命，這是相當光榮的，不應該被抹滅。

針對洪秀柱參與閱兵，被批「扭曲歷史」、唱和中共史觀，謝龍介說，沒有扭曲歷史，不需要在台灣內部找敵人，對大陸九三閱兵，更應該知己知彼，大陸擁有什麼武器，現在進步到什麼程度，我方要如何配置採購量能等，這麼龐大的一筆錢，我方要怎麼分配，要怎麼使用，要採取什麼樣的武器發展，才能夠因應兩岸這麼緊張的狀態。

謝龍介強調，知己知彼才能百戰百勝，尊重每個人和各方對二次大戰的各種詮釋，但身為中華民國的公職人員，上至總統下到里長，大家都應該捍衛應有的基本尊嚴。