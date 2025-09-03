習近平閱兵演說釋3訊息 衛報：未提台灣 1句話警告解放軍

中國大陸九三閱兵上午9時於天安門登場，中國國家主席習近平發表演說並親自檢閱部隊。外媒分析，演說隻字未提台灣，但反覆提及「民族偉大復興」正是劍指台灣；同時，談話除了呼應當前國際局勢稱「不畏強暴」，也對解放軍釋出警告訊號。

習近平在演說中表示，中國是「不畏強暴、自立自強」的偉大民族。他說，過去已經證明，中國人民在面對逆境時總能「同仇敵愾、奮起反抗」。

習近平接著表示：「今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇」。衛報分析這是針對當前世界局勢的訊息。

衛報評論員指出，雖然此次演說並未具體提到台灣，但很清楚表明，台灣仍是其議程的重點。演說中多次提到「中華民族偉大復興」，這是中國未來總體規畫的主要用語，而台灣正是其中核心。

另一方面，解放軍在習近平領導下持續推進現代化，但同時深受腐敗困擾，近幾年更出現自毛澤東時代以來最嚴重的肅清行動。

習近平似乎在演說中也暗示這點，他的一句話既可被解讀為對外界的安撫，也可被視為對軍方的警告，習近平說：「中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊。全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。」