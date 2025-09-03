快訊

九三閱兵武器解密…多款洲際飛彈亮相 展示「三位一體」戰略核力量

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
「東風-5C」洲際飛彈亮相於中共閱兵。（圖／截自央視）

中共3日上午在北京舉行大閱兵，包含「東風-5C」、「巨浪-3」、「東風-61」、「東風-31BJ」等多款洲際飛彈亮相，首次集中展示共軍陸海空三位一體戰略核力量，凸顯共軍戰略威懾力量的龐大。

先前幾次閱兵排練就已經現身的這些大型飛彈，因為彈體仍被遮蓋，儘管有軍事迷拍攝到預演時在大街上行走的這些裝備車輛，外界仍一直難以得知具體型號，也討論甚久，如今終於揭曉。

包含「東風-5C」、「東風-31BJ」、「東風-61」、「巨浪-3」、「驚雷-1」等各式戰略力量的亮相，央視播報說，這是「首次集中展示我軍陸海空基三位一體戰略核力量，是維護國家主權、捍衛民族尊嚴的戰略王牌」。

「東風-5C」液體洲際戰略核飛彈，是東風5型洲際飛彈這次亮相的款式，也是目前閱兵公開的最新款，列於「核導彈第二方隊」當中，央視播報強調其「打擊範圍覆蓋全球」，有效威懾。巨浪3型則是最新亮相的潛射洲際彈道飛彈

防空飛彈有「紅旗-19」、「紅旗-29」等多款首度亮相。另外在「戰略打擊方隊」，巡航飛彈有「鷹擊-18C」、「長劍-1000」等亮相，被央視播報形容為「實施遠程精確打擊」的利器。

網絡空間作戰方隊、電子對抗方隊也有許多裝備車輛現身，還有三個方隊是無人作戰群，包含無人戰車、機器狗、無人潛航器、無人艇、多款無人機等。

空中梯隊有多款型號空警機、「殲-16、「運-20A」、「運-20B」、「轟-6A」、「運油-20A」、「殲-20」、「殲-35A」、艦載機、教練機 等亮相，央視播報指出，「祖國領空，絕不容侵犯」。

「東風-61」洲際飛彈首次亮相於中共閱兵。（圖／截自央視）

