九三閱兵展出解放軍新武器 西方專家特別關注是否與台灣有關

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸3日在北京天安門廣場舉行抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念大會暨閱兵式。法新社
中國大陸國家主席習近平正舉行抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念大會暨閱兵式，戰機、戰車及最新軍事技術陸續亮相。西方專家指出，此次九三閱兵可能為未來的武力統一計畫提供線索。

BBC報導，英國智庫國際戰略研究所（IISS）中國專案主管温玫雅（Meia Nouwens）指出，她特別關注解放軍展出的新技術是否「與台灣情境相關」。

但温玫雅也指出，有許多內容不會在此次閱兵公開展示，卻同樣重要。

她表示：「顯然，有一些非常重要的因素，使人民解放軍成為一支高效作戰力量，但在閱兵中無法呈現。這些因素與其作戰準則、戰略息息相關，更重要的是，各部隊之間的協同與聯通性。」她說，不確定這次閱兵能否讓人對此更深入了解。

