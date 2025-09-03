九三閱兵受閱武器 陸官媒：充分體現解放軍適應戰爭形態演變

中共3日上午在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，大秀軍事肌肉。大陸官媒報導指出，此次中共九三閱兵中的受閱武器，充分體現解放軍適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力，「受閱武器裝備全是國產現役主戰裝備」。

央視新聞報導指出，近年來，共軍的武器裝備建立實現跨越式發展就。本次閱兵，所有受閱武器裝備都是中國大陸國產現役主戰裝備。其中首次亮相的新型裝備占比很大，新域新質力量比重上升。不少是代表現代戰爭形態演變的最新裝備，還有一些是「國之重器」。

報導稱，「受閱武器裝備全是國產現役主戰裝備」，具有幾項特點，首先提到，受閱武器裝備以新型四代裝備為主體，比如新型坦克、艦載機、殲擊機等，按作戰模塊進行編組，展示解放軍體系作戰能力。

報導接著指，本次閱兵遴選陸上、海上、空中系列無人智能和反無人裝備，以及網電作戰等新型力量受閱，比如新型無人機、定向能武器、電子干擾系統等，展示解放軍新域新質戰力。

此外，報導還稱，今天將集中亮相一批高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備，展示解放軍強大的戰略威懾實力。