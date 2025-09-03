快訊

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

賴總統再提終戰80周年 暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

九三閱兵受閱武器 陸官媒：充分體現解放軍適應戰爭形態演變

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共今天在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，大秀軍事肌肉。圖／取自央視新聞
中共今天在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，大秀軍事肌肉。圖／取自央視新聞

中共3日上午在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，大秀軍事肌肉。大陸官媒報導指出，此次中共九三閱兵中的受閱武器，充分體現解放軍適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力，「受閱武器裝備全是國產現役主戰裝備」。

央視新聞報導指出，近年來，共軍的武器裝備建立實現跨越式發展就。本次閱兵，所有受閱武器裝備都是中國大陸國產現役主戰裝備。其中首次亮相的新型裝備占比很大，新域新質力量比重上升。不少是代表現代戰爭形態演變的最新裝備，還有一些是「國之重器」。

報導稱，「受閱武器裝備全是國產現役主戰裝備」，具有幾項特點，首先提到，受閱武器裝備以新型四代裝備為主體，比如新型坦克、艦載機、殲擊機等，按作戰模塊進行編組，展示解放軍體系作戰能力。

報導接著指，本次閱兵遴選陸上、海上、空中系列無人智能和反無人裝備，以及網電作戰等新型力量受閱，比如新型無人機、定向能武器、電子干擾系統等，展示解放軍新域新質戰力。

此外，報導還稱，今天將集中亮相一批高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備，展示解放軍強大的戰略威懾實力。

央視新聞最後指出，這次受閱的武器裝備信息化、智能化程度都比較高，充分體現解放軍適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力。

中共3日上午在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」。圖／取自央視新聞
中共3日上午在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」。圖／取自央視新聞
今年是對日抗戰勝利80周年，中共3日在北京天安門舉行閱兵活動。大陸官媒央視新聞指出，此次中共九三閱兵中的受閱武器，充分體現解放軍適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力，「受閱武器裝備全是國產現役主戰裝備」。圖／取自央視新聞
今年是對日抗戰勝利80周年，中共3日在北京天安門舉行閱兵活動。大陸官媒央視新聞指出，此次中共九三閱兵中的受閱武器，充分體現解放軍適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力，「受閱武器裝備全是國產現役主戰裝備」。圖／取自央視新聞
中共九三閱兵活動上午開始，中共總書記習近平發表談話指出，要加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整。圖／取自央視新聞
中共九三閱兵活動上午開始，中共總書記習近平發表談話指出，要加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整。圖／取自央視新聞

中共閱兵

延伸閱讀

中共九三閱兵登場 川普稱與習近平關係很好、不憂中俄靠攏

直播／中共九三閱兵登場 26國元首登天安門城樓

直播／中共九三閱兵登場 26國元首登天安門城樓

中共九三閱兵展示武力 俞大㵢：恐嚇台灣和第一島鏈

相關新聞

洪秀柱九三閱兵觀禮挨批唱和中共 謝龍介：別在內部找敵人

中國大陸今舉行閱兵，展示解放軍目前軍力。國民黨前主席洪秀柱前往觀禮，被放大解讀唱和中共史觀。國民黨立委謝龍介表示，不需要...

九三閱兵武器解密…多款洲際飛彈亮相 展示「三位一體」戰略核力量

中共3日上午在北京舉行大閱兵，包含「東風-5C」、「巨浪-3」、「東風-61」、「東風-31BJ」等多款洲際飛彈亮相，首...

中共前領導人現身閱兵 溫家寶出席 胡錦濤、朱鎔基未現蹤

今年是對日抗戰勝利80周年，中共3日在北京天安門舉行閱兵。除了來自各國出席大會的26國元首及國際組織領袖、政要，還有大陸...

李文忠：中共昔「一分抗日」戰略 對國家與抗戰不忠

今天是我國九三軍人節，對岸中共則舉辦擴大閱兵紀念所謂抗日勝利80周年閱兵。退輔會前副主委李文忠表示，中共當年秉持毛澤東：...

中共九三閱兵登場 洪秀柱現身天安門城樓上觀禮

中共九三閱兵3日早上在天安門廣場舉行，前往參與活動的國民黨前主席洪秀柱現身天安門城樓上觀禮。

諷中國閱兵合謀反對美國 川普：盼習近平提到美軍犧牲

中共今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，並計畫舉行盛大閱兵儀式，美國總統川普2日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。