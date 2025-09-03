南韓議長禹元植出席北京閱兵 是否晤金正恩受矚
南韓國會議長禹元植今天將在北京出席「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」紀念活動，屆時能否與北韓領導人金正恩相遇備受關注。
韓聯社報導，禹元植昨天在仁川國際機場啟程赴中國前接受媒體採訪時表示，若能會晤金正恩，將和他就朝鮮半島和平事宜交換意見。
禹元植訪中期間還將會見中國全國人民代表大會和國務院高層，並於5日啟程返國。南韓執政黨共同民主黨議員朴智元、金太年、朴釘、洪起元和祖國革新黨議員金峻亨陪同出訪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言