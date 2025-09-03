快訊

南韓議長禹元植出席北京閱兵 是否晤金正恩受矚

中央社／ 首爾3日綜合外電報導

南韓國會議長禹元植今天將在北京出席「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」紀念活動，屆時能否與北韓領導人金正恩相遇備受關注。

韓聯社報導，禹元植昨天在仁川國際機場啟程赴中國前接受媒體採訪時表示，若能會晤金正恩，將和他就朝鮮半島和平事宜交換意見。

禹元植訪中期間還將會見中國全國人民代表大會和國務院高層，並於5日啟程返國。南韓執政黨共同民主黨議員朴智元、金太年、朴釘、洪起元和祖國革新黨議員金峻亨陪同出訪。

