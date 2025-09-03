中共九三閱兵登場 洪秀柱現身天安門城樓上觀禮

中共九三閱兵3日早上在天安門廣場舉行，前往參與活動的國民黨前主席洪秀柱現身天安門城樓上觀禮。

中共3日上午舉行纪念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」大會，大陸國家主席習近平與26國外國領導人共同登上天安門城樓，根據央視直播，洪秀柱也在天安門城樓上亮相。

據中評社報導，3日上午閱兵結束後，中共將在北京人民大會堂舉行招待會，屆時洪秀柱、新黨主席吳成典與大陸國台辦主任宋濤將一同坐在招待會圓桌的第一排。台方具體出席人員包括：洪秀柱、吳成典，以及前立委林炳坤，曾任國民黨大陸事務部主任、現任天津南開大學教授黃清賢，《觀察》雜誌創辦人紀欣等。

洪秀柱2日宣布出席中共閱兵，她表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲。抗日戰爭是中華民族生死存亡的滅國之戰，是大家共同的歷史，不分省籍、不分黨派。