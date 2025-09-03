民進黨中國部：九三閱兵是邪惡軸心嘉年華 中俄窮兵黷武威脅和平

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
中共今天在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭、北韓國家領導人金正恩等多國政要出席參加。圖／美聯社
中共今天在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，民進黨中國部表示，九三大閱兵是邪惡軸心嘉年華，中俄窮兵黷武，嚴重威脅和平。

民進黨中國部指出，第二次世界大戰結束80周年，世界情勢發生了很大的改變，第二次世界大戰給人類的啟示應該是反對侵略、追求和平，可是卻看到中共當局以九三大閱兵來展示日益擴大的野心。

民進黨中國部表示，九三大閱兵以反法西斯為名，但與習近平同台的卻清一色都是威權國家與獨裁者領袖，從俄國、北韓、伊朗到緬甸軍政府等，被國際社會所指控的罪行從發動侵略戰爭、危害人類罪、剝奪人民自由到實施種族滅絕，無一不有，難怪被外界形容為是「邪惡軸心的嘉年華」。

民進黨中國部指出，紀念終戰的意義原本是民主戰勝獨裁，在中共主導下的九三大閱兵卻成為了「國際獨裁展」，成為民主和平的最大威脅。

近年中共在台海、南海、東海等周邊區域頻繁舉行大型軍事演習，製造灰色地帶衝突，周邊國家與美歐均視為重大的和平與安全威脅；如今以紀念二戰之名，舉行的卻是又一場超大規模的軍力展演，把過去或未來將用於恫嚇周邊國家、揚言發動侵略的部隊、裝備與武器拿到世界面前展示，不僅是升級版的耀武揚威，更是窮兵黷武到了極致，與紀念終戰的國際主流聲音相比，何其諷刺。

民進黨中國部表示，國際社會已經越來越認清，在台海尋釁滋事、恫嚇威脅、挑動緊張，揚言要改變現狀的麻煩製造者就是中共；中共也是不斷窮兵黷武、意圖或已經發動戰爭的邪惡侵略者一員，與其他的新軸心國夥伴一起威脅區域和平、違背普世價值、破壞民主自由。

民進黨中國部指出，無論是中共的九三大閱兵活動、聲稱中共是抗戰中流砥柱的錯誤史觀、推動兩岸同修14年抗戰史，動員台灣特定人士附和中共統戰論述等作為，通通都是顛倒事實、扭曲歷史、心懷不軌且後患無窮的行徑，永遠無法成為真正的歷史，更不可能獲得台灣人民的認同。

