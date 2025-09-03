中共九三閱兵登場 川普稱與習近平關係很好、不憂中俄靠攏

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共總書記習近平於3日在九三閱兵致詞時強調，不讓歷史悲劇重演。圖／取自央視新聞
今年適逢抗日戰爭勝利80周年，中共九三閱兵3日在北京登場。美國總統川普2日稱，他不認為閱兵是「對美國的挑戰」，並強調「中國需要我們遠勝於我們需要他們」，同時表示與中國國家主席習近平關係良好，且對中俄關係升溫「一點不擔心」。

路透報導，川普當地時間2日在白宮舉行記者會時，在被記者問及將在北京舉行的抗戰勝利80周年閱兵，是否是「對美國的挑戰」時，川普予以否定的回答直言，「不，一點也不。中國需要我們，而且我和習主席關係很好。」

川普隨後補充，「中國需要我們遠勝於我們需要他們。不，我完全不這麼認為（閱兵是對美國的挑戰）。」

此外，被問及是否擔心「中國和俄羅斯形成一個針對美國的軸心」，川普則表示一點也不擔心，他稱，「我們（美國）擁有世界上最強大的軍隊，遠遠領先。他們絕不會把軍力用在我們身上，相信我。」

路透指出，中國大陸3日舉行了有史以來最大規模的閱兵式，以展示其不斷增長的軍事力量與地緣政治影響力，同時習近平也試圖將北京塑造成「後美國時代」國際秩序的守護者。

此前一日，習近平和俄羅斯總統普亭在北京會晤。據英國BBC報導，克里姆林宮上傳到官方Telegram的影片中顯示，普亭在會中說，「親愛的朋友，我和整個俄羅斯代表團都很高興再次和我們的中國友人與夥伴會面」。他稱，「我們的密切溝通體現出俄中關係的戰略性本質，正處前史無前例的高水準」。普亭還補充，「當年我們（俄中）並肩作戰，現在我們仍然同在」。

對於普亭出席中共九三閱兵活動，川普也在真實社群（Truth Social）就此發文表示，「亟待解答的重大問題是，中國（大陸）國家主席習近平是否會提及美國給予中國的大量支持和『鮮血』，以幫助中國從極其不友好的外國侵略者手中爭取自由。」

川普指，「在中國追求勝利與榮耀的過程中，許多美國人犧牲了生命。我希望他們因勇氣與犧牲而被應有地尊敬和紀念！願習主席以及偉大的中國人民度過一個美好而長久的慶典日。」

川普最後提到，請習近平向俄羅斯總統普亭和北韓國家領導人金正恩「轉達我最熱情的問候，當你們密謀對付美利堅合眾國之時。」

中共3日在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」。圖／取自央視新聞
中共3日在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」。圖／取自央視新聞

