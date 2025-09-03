聽新聞
諷中國閱兵合謀反對美國 川普：盼習近平提到美軍犧牲
中共今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，並計畫舉行盛大閱兵儀式，美國總統川普2日發文表示，不知道中國國家習近平會不會提到美國給予中國的龐大支持和犧牲，才讓中國從外國侵入者手中贏得自由。
針對中國九三閱兵，川普美東時間2日在社群網路「真實社群」（Truth Social）表示，等待被回答的問題是，習近平會不會提到美國過去提供給中國的大量支持，以及為中國所灑的熱血，才讓中國贏得自由、戰勝不友善的外國侵入者。
川普說，許多美國軍人為中國的勝利和光榮犧牲，川普希望他們能被正當地表彰和紀念。
川普祝福習近平和中國人民有一場盛大的慶祝，並請中方在與俄羅斯總統普亭和北韓最高領導人金正恩合謀反對美國之時，代表川普向他們致意。
