早晨第1杯喝什麼來開啟一天最好？專家解釋咖啡和茶的各自利弊

習近平主持九三閱兵 川普真實社群發文：你們在密謀對付美國

比跑馬拉松還累！中共九三閱兵「來賓3點起床」 網驚：像訓練營

諷中國閱兵合謀反對美國 川普：盼習近平提到美軍犧牲

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
中共今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，並計畫舉行盛大閱兵儀式，美國總統川普2日發文表示，不知道中國國家習近平會不會提到美國給予中國的龐大支持和犧牲，才讓中國從外國侵入者手中贏得自由。

針對中國九三閱兵，川普美東時間2日在社群網路「真實社群」（Truth Social）表示，等待被回答的問題是，習近平會不會提到美國過去提供給中國的大量支持，以及為中國所灑的熱血，才讓中國贏得自由、戰勝不友善的外國侵入者。

川普說，許多美國軍人為中國的勝利和光榮犧牲，川普希望他們能被正當地表彰和紀念。

川普祝福習近平和中國人民有一場盛大的慶祝，並請中方在與俄羅斯總統普亭和北韓最高領導人金正恩合謀反對美國之時，代表川普向他們致意。

川普 習近平 中共閱兵

