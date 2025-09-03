中共九三閱兵式後招待會 洪秀柱、吳成典同坐前排
據中評社報導，3日上午「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」結束後，中共將在北京人民大會堂舉行招待會，屆時國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典與中台辦主任宋濤將一同坐在招待會圓桌的第一排。
中評社記者3日上午在現場看到，招待會正在做最後排練，屆時會有舞蹈歌曲等表演。招待會現場由一張長主桌及約百張小圓桌組成，圓桌上已經擺好嘉賓姓名牌、菜單及節目單。
來自台灣的知名嘉賓都坐在圓桌第一排右側，人員包括：洪秀柱、吳成典、林炳坤、黃清賢、李政宏、紀欣，宋濤也在同一桌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言