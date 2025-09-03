中共九三閱兵式後招待會 洪秀柱、吳成典同坐前排

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
在上午閱兵式後的九三招待會，國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典將與國台辦主任宋濤一同坐在招待會圓桌的第一排。（圖／取自中評社）
據中評社報導，3日上午「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」結束後，中共將在北京人民大會堂舉行招待會，屆時國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典與中台辦主任宋濤將一同坐在招待會圓桌的第一排。

中評社記者3日上午在現場看到，招待會正在做最後排練，屆時會有舞蹈歌曲等表演。招待會現場由一張長主桌及約百張小圓桌組成，圓桌上已經擺好嘉賓姓名牌、菜單及節目單。

來自台灣的知名嘉賓都坐在圓桌第一排右側，人員包括：洪秀柱、吳成典、林炳坤、黃清賢、李政宏、紀欣，宋濤也在同一桌。

在上午閱兵式後，中共將在北京人民大會堂舉行九三招待會。（圖／取自中評社）
