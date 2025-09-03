快訊

早晨第1杯喝什麼來開啟一天最好？專家解釋咖啡和茶的各自利弊

習近平主持九三閱兵 川普真實社群發文：你們在密謀對付美國

比跑馬拉松還累！中共九三閱兵「來賓3點起床」 網驚：像訓練營

九三閱兵 習近平：加快建設世界一流軍隊 中華民族偉大復興勢不可擋

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共總書記習近平於九三閱兵致詞時強調，不讓歷史悲劇重演。（圖／截自央視新聞）
中共九三閱兵活動上午開始，中共總書記習近平發表談話指出，不讓歷史悲劇重演，他並要求共軍全軍將士要忠實履行神聖職責，「加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐」，強調「中華民族偉大復興勢不可擋」。

紀念大會活動由大陸總理李強主持，與十年前規格相同。包含溫家寶在內的多位卸任領導人出席，但未見有前中共總書記胡錦濤。

此次座位排序也相當新穎，由中共高層與20多位外方領導人交錯而座，和上次抗戰70年大會，雙方分列兩側有很大的不同。習近平左右兩側分別是北韓領導人金正恩、俄國總統普亭，三人一齊進場時，還與老兵熱烈握手。

在談話中，習近平說，自己代表中共中央、全國人大、國務院、全國政協、中央軍委向全國參加過抗日戰爭的老戰士，老同志，愛國人士和抗日將領，向為中國人民抗日戰爭勝利作出重大貢獻的海內外中華兒女致以崇高敬意，向支援和幫助過中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人表示衷心感謝，向參加今天大會的各國來賓表示熱烈歡迎。

他表示，中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭，在中國共產黨宣導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵，以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第1次完全勝利。中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國人民以巨大的民族犧牲為拯救人類文明，保衛世界和平作出了重大貢獻。

他說，歷史警示我們，人類命運休戚與共，各個國家各個民族只有平等相待，和睦相處，守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演。

習近平還強調，中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族。當年面對正義與邪惡，光明與黑暗，進步與反動的生死較量，中國人民同仇敵愾，奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰。「今天人類又面臨和平還是戰爭，對話還是對抗，共贏還是零和的抉擇」，他指，中國人民堅定站在歷史正確一邊，站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。

他提及，「中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊。全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻」。

最後習近平說，歷史承載過去，也啟迪未來。「新時代新征程，全國各族人民要在中國共產黨堅強領導下，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅定不移走中國特色社會主義道路，傳承和弘揚偉大抗戰精神，踔勵奮發，勇毅前行，為中國式現代化，全面推進強國建設，民族復興偉業而團結奮鬥。中華民族偉大復興勢不可擋，人類和平與發展的崇高事業必將勝利。」

中共舉行九三閱兵與紀念大會，各國領導人登上天安門城樓觀禮。（圖／截自央視新聞）
中共舉行九三閱兵與紀念大會，各國領導人登上天安門城樓觀禮。（圖／截自央視新聞）

