FT：中俄北韓領袖並肩 金正恩首次現身多邊集會 美憂新威權軸心成形

中國大陸國家主席習近平將主持規模最大閱兵之一的抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念大會暨閱兵式，為一周緊湊的外交活動畫下句點，並與俄羅斯總統普亭及北韓國家領導人金正恩兩位強人同台，共同彰顯團結。

金融時報指出，解放軍最新型戰車、無人機和飛彈經天安門廣場閱兵，此舉不僅是為了紀念抗日戰爭勝利80周年，也是中國、俄羅斯與北韓領導人睽違66年來首次同場聚首。三人並肩帶領各國元首自端門走上天安門城樓時，還在途中交頭接耳。

中、俄、朝三國領導人以及二十多位其他國家領導人，共同檢閱世界上規模最大、兵力最多的軍隊場面，旨在打動中國14億民眾，同時向美國、歐洲和日本在內的潛在對手發出警告。

倫敦國王學院中國研究教授布朗（Kerry Brown）表示：「這是中國實力、進步和力量的一次有力展示，對國內宣傳非常有利。」並補充指出，閱兵同時向外界釋出訊息：「別惹我們，我們擁有這些裝備，而且是認真的。」

這是習近平執政十年來第二次舉行九三閱兵。解放軍表示，閱兵將展示「極音速飛彈、防空飛彈及戰略飛彈」，新型戰車、陸海空自動化作戰載具以及電子戰裝備也將亮相。

然而，布朗指出，雖然閱兵會讓西方國家感到警惕，但解放軍與其大部分裝備並未經過實戰檢驗。他說：「這完全是表演性質。他們當然能行軍，也能辦盛大閱兵，但已經幾十年沒有實戰經驗，這仍是一支未受過真正戰場考驗的軍隊。」

金正恩的現身則加劇美國盟友對新威權軸心可能形成的擔憂，尤其是北韓與俄羅斯士兵正並肩作戰對抗烏克蘭。此外，這不僅是金正恩2019年後首次與習近平會面，還是他自2011年上台以來，首次出席多邊領導人集會。

韓聯社引述南韓國會議員報導，國情院曾告知，金正恩將「通過與習近平和普京並肩站立來展示三方團結」，還指金正恩此行的目的是「恢復朝中關係以擴大自己的活動空間，並爭取中國的經濟援助以支撐政權」。

首爾智庫「世宗研究所」研究員沃德（Peter Ward）表示，金正恩也希望「利用中國和俄羅斯相互制衡」。他說，金正恩正向美國等對手及中俄等合作夥伴傳遞信息，「他不是可以被輕易擺布的人。」