比跑馬拉松還累 出席中共九三閱兵來賓得3點起床

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共今日上午9時在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」。（新華社）
出席今日中共閱兵式比跑馬拉松還累。雖然紀念活動上午9點登場，但根據社交平台「X」知名帳號《李老師不是你老師》等博主分享，受邀出席今日中共九三閱兵儀式的觀禮來賓，今天必須凌晨3點就起床，2、3日還要接受兩天高強度的「愛國主義教育」。

《李老師不是你老師》在網上分享一份據稱是受邀出席中共閱兵式僑界代表提供的嘉賓手冊，這次活動的日程安排為9月1日全天接機、報到。

9月2日上午安排參觀在中國人民抗日戰爭紀念館舉辦的「為了民族解放與世界和平」主題展，下午則是參加「專題報告會」。

9月3日則是3點「叫早」，4點在酒店大廳集合，領取觀禮證件，安檢後乘車，前往天安門廣場參加「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」。活動預定9點開始，10點半結束。

3日下午則是觀看紀錄片《烽火僑心》，後可自選參觀華僑歷史博物館。

對於這樣的行程安排，網友留言稱：「居然要提前4小時就去坐？！」「這行程強度比國慶長跑還硬核」、「這是高強度享受打醬油」、「凌晨3點起床，還要進行兩天的密集『愛國教育』？聽起來不像是榮耀，更像是訓練營。忠誠不該被安排—它應該來自尊重，而不是疲憊」、「洪秀柱老師受苦了！」

根據日程安排，受邀出席「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」的僑界代表，今天凌晨3點就得起床。（圖／取自社交平台「Ｘ」）
