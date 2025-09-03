中共九三閱兵展示武力 俞大㵢：恐嚇台灣和第一島鏈

中共今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，並計畫舉行盛大閱兵儀式，我國駐美代表俞大㵢2日表示，中國透過閱兵來展示武力是一種挑釁和恐嚇，不只是針對台灣，也針對第一島鏈和第一島鏈以外的地區。

美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）2日以「設想對台灣的威脅」為題舉辦線上論壇，不但談及兩岸議題，也討論到共軍包括訊息戰在內的灰色地帶作戰；論壇由我駐美國台北經濟文化代表處贊助，邀請到我駐美代表俞大㵢、電視劇「零日攻擊」製作人鄭心媚和顧問林錦昌等人線上出席。

針對中共九三閱兵，俞大㵢在開場發言時表示，中華人民共和國聲稱在第二次世界大戰擊敗日本是「謬論」（fallacy），因為中華人民共和國當時根本不存在。

俞大㵢認為說，活動的重點是中國人民解放軍透過閱兵來展示他們的龐大軍力，指這是一種挑釁和恐嚇，不只是針對台灣，也針對第一島鏈和第一島鏈之外的地區。