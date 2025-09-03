中共九三閱兵登場 習近平、普亭與金正恩世紀同框

今年是對日抗戰勝利80周年，中共3日在北京天安門舉行閱兵活動。在大會開始之前，大陸國家主席習近平及其夫人彭麗媛在端門外廣場迎接出席大會的26國元首及國際組織領袖，其中俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩則在最後時刻走紅地毯進入會場，並與習近平和彭麗媛握手致意。

央視新聞報導，9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場舉行。紀念大會開始前，習近平及其夫人彭麗媛在端門外廣場迎接出席大會的外方代表團團長及其配偶。

據了解，今天上午9時中共在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，大陸國家主席習近平將發表講話。閱兵活動約70分鐘，分為閱兵式環節與分列式環節。

活動流程包含：習近平將與中外來賓登天安門城樓；9時鳴放80響禮炮、習近平發表講話；9時20分閱兵式開始，習近平乘紅旗檢閱車，檢閱列陣長安街部隊；9時40分，分列式開始，空中護旗方隊亮相，直升機組成「80」字樣，包含徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊依次通過天安門廣場；10時50分，現場放飛8萬羽和平鴿、8萬個氣球，紀念大會結束。

大陸外交部此前曾宣布，26名外國國家元首和政府首腦應邀出席。在台灣出席人士方面，先前陸方表示邀請「國民黨老兵」參加紀念活動，另外已知國民黨前主席洪秀柱，台大教授苑舉正與旺旺集團總經理蔡旺庭等人亦受邀前往參加。