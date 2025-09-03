影／北京閱兵將登場 普亭車隊大陣仗駛離釣魚台國賓館

中共九三閱兵即將開始，下榻於釣魚台國賓館的各國領導人車隊已經陸續啟程，當地架起了臨時封鎖措施，也引起周圍不少居民圍觀。

3日上午7點50分開始至8點20分左右，包含俄羅斯總統普亭、烏茲別克總統米爾濟約耶夫等至少4位領導人的座車，在大陸警車引導下，從釣魚台國賓館東門駛出。

不同於一般嘉賓的凌晨4點安檢、5點出發，各國領導人的出發時間是在活動開始前1小時，可見相關安排的禮遇。

其中，普亭的車隊陣容相當龐大，有多部隨同車輛，前導警車也較多。

據悉，大會將於9點開始，預計10點30分結束，其中包含中共總書記習近平的談話以及閱兵等環節。會場全場將有5萬餘人出席。

值得一提的是，印尼總統普拉伯沃也在凌晨抵達北京參加活動，使得參與的外國領導人，回升至26位。