日媒：印度總理無意傷害日本 不出席中共九三閱兵

日本媒體報導，日前到中國天津出席上海合作組織（SCO）峰會的印度總理莫迪，不出席中共在北京舉行的抗戰勝利80週年閱兵。印度方面的說法是「無意傷害日本」。

中共今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」名義，籌辦紀念活動，今天舉行閱兵儀式。

日本時事通信社報導，印度政府相關人士日前表示，因了解中共九三閱兵的儀式是慶祝對日抗戰勝利的活動，印度無意傷害日本，因此印度代表團與印度總理莫迪（Narendra Modi）不會出席中共九三閱兵。

莫迪於8月29、30日訪問日本，當時在與日本首相石破茂在日本首相官邸（行政中心）舉行會談後，發表未來10年合作方向的「共同願景」、時隔17年修訂「安全保障合作共同宣言」，並表達對中國在東海與南海強勢擴張「深切擔憂」，日本與印度將深化「四方安全對話」（Quad）框架下的合作。