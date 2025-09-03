中共九三閱兵上午9時登場 習近平將發表談話

今天上午9時中共在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，大陸國家主席習近平將發表講話。閱兵活動約70分鐘，分為閱兵式環節與分列式環節。大陸外交部先前宣布，26名外國國家元首和政府首腦應邀出席；台灣方面，先前陸方表示邀請「國民黨老兵」參加紀念活動，另外已知國民黨前主席洪秀柱，台大教授苑舉正與旺旺集團總經理蔡旺庭等人受邀參加。

活動流程包含：今早8時55分，習近平將與中外來賓登天安門城樓；9時鳴放80響禮炮、習近平發表講話；9時20分閱兵式開始，習近平乘紅旗檢閱車，檢閱列陣長安街部隊；9時40分，分列式開始，空中護旗方隊亮相，直升機組成「80」字樣，包含徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊依次通過天安門廣場；10時50分，現場放飛8萬羽和平鴿、8萬個氣球，紀念大會結束。

今天中午，在北京人民大會堂將舉行抗戰勝利80周年招待會，晚上8時人民大會堂舉行《正義必勝》文藝晚會，習近平也預計出席。

大陸外交部8月28日宣布，26名外國國家元首和政府首腦應邀出席，包括俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩、馬來西亞總理安華等。另外包含前日本首相鳩山由紀夫也應邀出席。原本因國內示威取消訪陸的印尼總統普拉伯沃，因局勢稍緩，最後決定如期出席。

中共1949年建政以來，加上本次，天安門廣場舉行過19次大型閱兵。包含15次「國慶閱兵」、4次專題閱兵；1949至1959年每年舉行1次（共11次），1960年後改為「五年一小慶、十年一大慶」；文革期間中斷24年，1981年決定恢復，1984年舉辦恢復後首次大型閱兵（另有1999、2009、2019年）。另外4次專題閱兵，分別為1981年大閱兵、2015年抗戰勝利70周年閱兵、2017年建軍90周年閱兵，以及本次抗戰勝利80周年閱兵。

中共最近一次閱兵是2019年10月1日，是歷年來規模第二大，創下諸多「首次」，包括軍隊全面改革後首次整體亮相、閱兵裡首次出現女將軍、東風-41等多型武器裝備、火箭軍等兵種、維和部隊等多個徒步方隊首次登場等。