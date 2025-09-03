快訊

又是草帽海賊旗！印尼抗爭全國蔓延 被軍警強力鎮壓

中國在台灣專屬經濟區鑽探石油天然氣！已至少5年 政府踢皮球惹疑慮

彭振聲曝認罪過程…醫痛批惡法製造冤獄 轟濫權者應受審判

中共九三閱兵上午9時登場 習近平將發表談話

聯合報／ 大陸中心／即時報導

今天上午9時中共在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，大陸國家主席習近平將發表講話。閱兵活動約70分鐘，分為閱兵式環節與分列式環節。大陸外交部先前宣布，26名外國國家元首和政府首腦應邀出席；台灣方面，先前陸方表示邀請「國民黨老兵」參加紀念活動，另外已知國民黨前主席洪秀柱，台大教授苑舉正與旺旺集團總經理蔡旺庭等人受邀參加。

活動流程包含：今早8時55分，習近平將與中外來賓登天安門城樓；9時鳴放80響禮炮、習近平發表講話；9時20分閱兵式開始，習近平乘紅旗檢閱車，檢閱列陣長安街部隊；9時40分，分列式開始，空中護旗方隊亮相，直升機組成「80」字樣，包含徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊依次通過天安門廣場；10時50分，現場放飛8萬羽和平鴿、8萬個氣球，紀念大會結束。

今天中午，在北京人民大會堂將舉行抗戰勝利80周年招待會，晚上8時人民大會堂舉行《正義必勝》文藝晚會，習近平也預計出席。

大陸外交部8月28日宣布，26名外國國家元首和政府首腦應邀出席，包括俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩、馬來西亞總理安華等。另外包含前日本首相鳩山由紀夫也應邀出席。原本因國內示威取消訪陸的印尼總統普拉伯沃，因局勢稍緩，最後決定如期出席。

中共1949年建政以來，加上本次，天安門廣場舉行過19次大型閱兵。包含15次「國慶閱兵」、4次專題閱兵；1949至1959年每年舉行1次（共11次），1960年後改為「五年一小慶、十年一大慶」；文革期間中斷24年，1981年決定恢復，1984年舉辦恢復後首次大型閱兵（另有1999、2009、2019年）。另外4次專題閱兵，分別為1981年大閱兵、2015年抗戰勝利70周年閱兵、2017年建軍90周年閱兵，以及本次抗戰勝利80周年閱兵。

中共最近一次閱兵是2019年10月1日，是歷年來規模第二大，創下諸多「首次」，包括軍隊全面改革後首次整體亮相、閱兵裡首次出現女將軍、東風-41等多型武器裝備、火箭軍等兵種、維和部隊等多個徒步方隊首次登場等。

習近平 天安門 外交部

延伸閱讀

中共九三閱兵前夕 習近平北京會普亭

美財長批上合峰會作秀 轟與會國多為「惡意行為者」

陸明舉行九三大閱兵！WSJ揭習近平「意圖重塑二戰敘事」 宣示對台主權

習近平、普亭、金正恩將同台九三閱兵 外交部：威權嘉年華

相關新聞

中共抗戰勝利80周年閱兵 侯友宜旅美嘉中退休導師剖析有3大目的

今天軍人節，中共舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」閱兵大典，宣稱抗戰由中共主導，意圖爭奪歷史詮釋權。...

紐時：習近平藉九三閱兵抗衡美國主導的世界秩序 向台獨發出暗示警告

紐約時報3日指出，中國大陸即將舉行抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念大會暨閱兵式，戰機、戰車及最新軍事技術悉數登...

中共九三閱兵上午9時登場 習近平將發表談話

今天上午9時北京天安門廣場將舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，大陸領導人習近平將發表講...

不懼國內暴動 印尼總統普拉伯沃今晨抵北京 參加九三閱兵

印尼國內近期發生暴動，原本已取消出席今天上午中共九三閱兵的印尼總統普拉伯沃，今天清晨，大陸外交部突宣布，普拉伯沃決定仍出...

中共九三閱兵前夕 習近平北京會普亭

中共九三閱兵前夕，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭昨（2）日在北京會晤。習近平強調中俄關係禁得起國際風雲考驗，將以大項...

洪秀柱出席閱兵 陸委會研議是否觸法

國民黨前主席洪秀柱今將出席中共閱兵。她表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲。民進黨發言人表示嚴正譴責，外交部表示，國人應避免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。