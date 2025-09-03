中共抗戰勝利80周年閱兵 侯友宜旅美嘉中退休導師剖析有3大目的

今天軍人節，中共舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」閱兵大典，宣稱抗戰由中共主導，意圖爭奪歷史詮釋權。對此，現旅居美國、85歲的新北市長侯友宜嘉義高中退休導師賴正雄剖析，此次閱兵背後有3大目的：突破美國圍堵、鞏固內部民心，並為未來對台採取武力行動尋找合理化藉口。

賴正雄說，二戰結束時，日本1945年8月15日宣布投降，中國戰區日軍受降儀式同年9月3日舉行，由國民政府代表、何應欽將軍主持。國民政府後來將「九三」定為軍人節，以紀念抗戰8年來犧牲與勝利。然而，中共過去多不重視此日，而以「八一建軍節」彰顯自身。如今卻大規模慶祝「九三」，外界普遍認為是為了塑造中共在抗戰中的主導角色，並在國際政治上另闢戰場。

賴正雄指出，中共此次邀請逾20國代表與會，表面展現國際聲勢，實際上多為依賴中國經濟援助的國家，包括俄羅斯、印度、伊朗，以及部分中亞、非洲小國。有評論更直言，部分與會者只是「丐幫」，期待藉機獲取資金或合作計畫。據悉，習近平在上海相關會議上，甚至承諾投入高達30兆美元，號召各國聯手對抗美國關稅政策。但外界質疑，中國在房市泡沫、債務高漲、失業率攀升的背景下，根本難以履行承諾。

他進一步分析，中共面臨經濟放緩與財政壓力，內部社會不安日增，領導人急需藉由大規模閱兵與「抗戰勝利」敘事，凝聚民族主義情緒，以化解內部矛盾。另一方面，強調抗戰「由中共領導」的論述，則是為未來對台動武鋪路，藉「抗日延續」的框架合理化軍事行動，對內宣傳「統一必然」。

值得注意的是，台灣方面賴清德總統則將9月3日定調為「終戰日」，引發國民黨不滿。賴正雄認為，「終戰」一詞源自日本用語，台灣光復前的世代多使用此說法，賴總統堅持此用語，既有文化因素，也反映政治立場。

回顧歷史，抗戰期間數百萬中國百姓喪生，戰後國共內戰又造成更多犧牲，2大政黨卻分別塑造蔣介石與毛澤東的歷史地位，忽視人民福祉。賴正雄強調，無論國共或台灣現行政黨，都不應將黨派利益包裝成民族利益，否則只是重演歷史的荒謬。他最後指出，中共此次大規模閱兵與外交布局，與其說是紀念歷史，不如說是政治操作。既要在國際上對抗美國封鎖，又要在國內化解經濟與社會壓力，更重要的是，為可能的武力犯台尋求正當化理由。