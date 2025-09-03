快訊

又是草帽海賊旗！印尼抗爭全國蔓延 被軍警強力鎮壓

中國在台灣專屬經濟區鑽探石油天然氣！已至少5年 政府踢皮球惹疑慮

彭振聲曝認罪過程…醫痛批惡法製造冤獄 轟濫權者應受審判

聽新聞
0:00 / 0:00

中共抗戰勝利80周年閱兵 侯友宜旅美嘉中退休導師剖析有3大目的

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
旅居美國、85歲的新北市長侯友宜嘉義高中退休導師賴正雄。圖／賴正雄提供
旅居美國、85歲的新北市長侯友宜嘉義高中退休導師賴正雄。圖／賴正雄提供

今天軍人節，中共舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」閱兵大典，宣稱抗戰由中共主導，意圖爭奪歷史詮釋權。對此，現旅居美國、85歲的新北市長侯友宜嘉義高中退休導師賴正雄剖析，此次閱兵背後有3大目的：突破美國圍堵、鞏固內部民心，並為未來對台採取武力行動尋找合理化藉口。

賴正雄說，二戰結束時，日本1945年8月15日宣布投降，中國戰區日軍受降儀式同年9月3日舉行，由國民政府代表、何應欽將軍主持。國民政府後來將「九三」定為軍人節，以紀念抗戰8年來犧牲與勝利。然而，中共過去多不重視此日，而以「八一建軍節」彰顯自身。如今卻大規模慶祝「九三」，外界普遍認為是為了塑造中共在抗戰中的主導角色，並在國際政治上另闢戰場。

賴正雄指出，中共此次邀請逾20國代表與會，表面展現國際聲勢，實際上多為依賴中國經濟援助的國家，包括俄羅斯、印度、伊朗，以及部分中亞、非洲小國。有評論更直言，部分與會者只是「丐幫」，期待藉機獲取資金或合作計畫。據悉，習近平在上海相關會議上，甚至承諾投入高達30兆美元，號召各國聯手對抗美國關稅政策。但外界質疑，中國在房市泡沫、債務高漲、失業率攀升的背景下，根本難以履行承諾。

他進一步分析，中共面臨經濟放緩與財政壓力，內部社會不安日增，領導人急需藉由大規模閱兵與「抗戰勝利」敘事，凝聚民族主義情緒，以化解內部矛盾。另一方面，強調抗戰「由中共領導」的論述，則是為未來對台動武鋪路，藉「抗日延續」的框架合理化軍事行動，對內宣傳「統一必然」。

值得注意的是，台灣方面賴清德總統則將9月3日定調為「終戰日」，引發國民黨不滿。賴正雄認為，「終戰」一詞源自日本用語，台灣光復前的世代多使用此說法，賴總統堅持此用語，既有文化因素，也反映政治立場。

回顧歷史，抗戰期間數百萬中國百姓喪生，戰後國共內戰又造成更多犧牲，2大政黨卻分別塑造蔣介石與毛澤東的歷史地位，忽視人民福祉。賴正雄強調，無論國共或台灣現行政黨，都不應將黨派利益包裝成民族利益，否則只是重演歷史的荒謬。他最後指出，中共此次大規模閱兵與外交布局，與其說是紀念歷史，不如說是政治操作。既要在國際上對抗美國封鎖，又要在國內化解經濟與社會壓力，更重要的是，為可能的武力犯台尋求正當化理由。

閱兵 軍人節 抗日戰爭

延伸閱讀

78萬高齡人口挑戰 侯友宜要將訪歐經驗融入「銀新未來城」

參訪荷蘭「市中心衝浪池」 侯友宜：新北續打造全齡運動環境

從買菜到地標！新北市長侯友宜率隊參訪鹿特丹

侯友宜今出訪歐洲考察 行李箱不忘帶這一物

相關新聞

中共抗戰勝利80周年閱兵 侯友宜旅美嘉中退休導師剖析有3大目的

今天軍人節，中共舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」閱兵大典，宣稱抗戰由中共主導，意圖爭奪歷史詮釋權。...

中共九三閱兵上午9時登場 習近平將發表談話

今天上午9時北京天安門廣場將舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，大陸領導人習近平將發表講...

不懼國內暴動 印尼總統普拉伯沃今晨抵北京 參加九三閱兵

印尼國內近期發生暴動，原本已取消出席今天上午中共九三閱兵的印尼總統普拉伯沃，今天清晨，大陸外交部突宣布，普拉伯沃決定仍出...

中共九三閱兵前夕 習近平北京會普亭

中共九三閱兵前夕，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭昨（2）日在北京會晤。習近平強調中俄關係禁得起國際風雲考驗，將以大項...

洪秀柱出席閱兵 陸委會研議是否觸法

國民黨前主席洪秀柱今將出席中共閱兵。她表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲。民進黨發言人表示嚴正譴責，外交部表示，國人應避免...

中共閱兵秀軍力 西方關注 震懾鄰國還是政治秀

中共三日將於天安門廣場舉行抗戰勝利八十周年閱兵，這是北京自二○一九年以來首次大規模軍力展示，引發西方軍事界高度關注，觀望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。