中共閱兵秀軍力 西方關注 震懾鄰國還是政治秀

中共三日將於天安門廣場舉行抗戰勝利八十周年閱兵，這是北京自二○一九年以來首次大規模軍力展示，引發西方軍事界高度關注，觀望是否推出新型洲際彈道飛彈、超音速飛彈、極音速飛彈，而無人機和戰機也會是主要看點。專家直言，北京意在震懾鄰國並彰顯解放軍軍力；但也有人指出，解放軍缺乏實戰檢驗，外界仍將審視這場閱兵究竟展現真實戰力，還是政治秀。

新加坡拉惹勒南國關學院學者唐安竹表示，「這絕對是一場武力展示，意在讓中國鄰國及國際社會見識其軍力不容小覷」。

這場閱兵將有多項軍備首次公開亮相。現場還將展示逾百架大陸國產飛機及數百件地面裝備，號稱「隨時可投入實戰」。

可能展出的亮點還有防空與飛彈系統，包括紅旗─十九，以及更先進的紅旗─二十六與紅旗─二十九，均設計用於攔截彈道飛彈，據信性能可媲美美國同類系統。

軍事觀察人士關注中國是否會推出新型洲際彈道飛彈，及超音速與極音速飛彈。日本防衛研究所主任研究員山口信治指出，這類武器對美國海軍艦艇構成嚴重威脅，艦艇正是美國在亞太地區任何軍事介入的核心力量。

此外，中國料將展示自主無人機。山口指出，俄烏戰爭已凸顯無人機徹底改變作戰方式，中國可能展出海上無人機。他分析，一旦爆發衝突，北京可在台灣海峽及其他戰略要地部署這類裝備，加強情報、監視與偵察。

戰機同樣是關注焦點。特別是今年五月的印巴衝突中，巴基斯坦動用中國製殲十戰機擊落印度戰機，更凸顯中製武器的戰場應用。

不過，專家同時提醒，中共軍力缺乏近期實戰檢驗，解放軍上一次大規模戰爭經驗仍停留在一九七九年的對越南戰爭。唐安竹強調：「這些都未經實戰測試，沒有人真正知道實力如何。或許這也是中國依靠閱兵這種傳統方式來進行威懾與傳達訊號的原因之一」。

每日郵報引述華府智庫「傳統基金會」資深研究員彼得斯表示，美國分析家將仔細觀察北京閱兵，「搞清楚中共科技實力是否真有進展，抑或是唬人」。