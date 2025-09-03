中共九三閱兵前夕 習近平北京會普亭

中共九三閱兵前夕，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭昨（2）日在北京會晤。習近平強調中俄關係禁得起國際風雲考驗，將以大項目深化合作，攜手推動更公正的全球治理。普亭則稱，兩國關係處於「史無前例的高水準」，強調「當年並肩作戰，如今仍同在」。

北京當局今（3）日上午將舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會」，其中包含閱兵活動，預計約25國領導人出席。北韓領導人金正恩昨日已抵北京，今日將與普亭一起和習近平於天安門城樓露臉，三人首度同框互動，引起關注。

紀念大會與閱兵將於今天早上9時開始，預計時長一個半小時，習近平將發表談話，料將觸及中共對抗戰史的最新論述、抗戰勝利80周年的意涵，以及對當前國際局勢的評論等內容。

美國智庫大西洋理事會研究員宋文笛認為，北京正運用「中俄朝同框」效應力抗來自美國和西方的壓力，包括美國對中掀起的貿易戰，以及西方對俄實施的制裁。

俄羅斯衛星通訊社指出，習、普兩人昨日上午先在人民大會堂舉行大範圍會談，中午移至中南海舉行小範圍會談（茶敘）和宴會。會談期間雙方簽署能源、航太等領域20餘份雙邊合作文件。大陸外交部並宣布自15日起的一年內對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。

此外，昨日中俄蒙元首會晤也睽違三年登場。習近平強調要夯實政治互信，擴大本幣結算規模，積極推動聯通三國的跨境基礎設施和能源項目。普亭稱願擴大經貿、金融、能源等交流。蒙古總統呼日勒蘇赫則指三方將加強經濟走廊建設及人文交流，共促區域繁榮。