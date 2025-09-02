習近平、普亭、金正恩將同台九三閱兵 外交部：威權嘉年華

中共3日將以紀念抗戰暨世界反法西斯勝利80周年舉行閱兵，陸委會副主委沈有忠2日表示，中共對於8年抗戰毫無貢獻，且如今披著民族主義的外衣實施軍武擴張，事實上就是80幾年前法西斯軍國主義的翻版，呼籲國人不應該「與敵共舞」。外交部次長吳志中則直言，「不是他（中共）打贏的仗，卻成了他表演的舞台」，批評這場閱兵成為一場「威權嘉年華」。

因應中共今年紀念「三個80年」（對日抗戰80周年、台灣光復80周年、聯合國成立80周年），東海大學中國大陸暨區域發展研究中心2日下午在台大校友會館舉辦「二戰80周年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會，旨在建立台灣的敘事角度。吳志中和沈有忠出席致詞。

吳志中致詞時說，中國舉行抗戰勝利80周年大閱兵藉此企圖重新詮釋歷史，為中國共產黨威權統治尋求正當性。中國共產黨所鼓吹的中共領導抗戰勝利，客觀來說並不符合歷史，事實是，中華人民共和國一直到1949年才成立，那時距離二戰結束已有4年。中華人民共和國既非參戰國，也不是戰勝國，它沒有任何法律基礎主張對台灣擁有主權。所以正如外界所言，不是他打贏的仗，卻成了他表演的舞台。

吳志中致詞時說，這一次中共閱兵邀請俄羅斯總統普亭、北韓金正恩及伊朗政權代表出席，形成一場「威權嘉年華」，凸顯威權軸心的合流，也加速世界分化為兩大對立的陣營。

吳志中說，當今世界除了中國、俄羅斯與北韓以外，幾乎沒有國家在舉辦如此勞民傷財的閱兵，中國耗費將近1,600億新台幣（舉辦閱兵），通過操弄民族主義，試圖掩蓋其經濟下滑、債務沉重與社會矛盾的困境。

吳志中表示，中國嚴重的內部問題也弱化抗戰紀念的國際吸引力，今年各國的冷淡出席，反映中國的國際聲譽及影響力顯著下滑，與之形成鮮明對照的是，民主先進國家對台灣展現越來越強大的支持。

沈有忠致詞時說，中共利用抗日戰爭做大自己，一直以來企圖消滅中華民國，這個野心80幾年來從未改變。當前中共以民族偉大復興為名進行軍武擴張，在黃海、台海、南海以及印度的邊境不斷製造各種的灰帶衝突，是印太地區新威權主義威脅自由民主的代表，「這種披著民族主義的外衣，實施軍武擴張，對鄰國形成了威脅，事實上就是八十幾年前法西斯軍國主義的翻版」。