懲處洪秀柱赴九三閱兵？ 陸委會副主委沈有忠：有待研議

陸委會副主委沈有忠今天下午表示，前國民黨主席洪秀柱非現役政府機關人員；不過曾任立法院副院長，這是否觸及曾任「涉機敏人員」不允出席閱兵的禁令有待確認、研議。

沈有忠於2日下午出席「二戰80週年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會，他於會前接受媒體聯訪做上述表示。

沈有忠表示，洪秀柱規劃出席中共九三閱兵在事前有掌握，所以也刻意把這個訊息公布出來，希望洪秀柱有較謹慎的考慮，遺憾她還是選擇前往參加，必須重申政府立場，呼籲國人不要參加九三閱兵。

洪秀柱是否涉及違規違法有待研議。沈有忠說，洪秀柱不是現役政府機關人員；不過其過往曾任立法院副院長，在任期間審查很多國家機密預算或重要法案，這是否觸及前情治機關人員或涉機敏人員不得與會九三閱兵禁令，有待進一步研處。

沈有忠提到，若以兩岸條例規範與中共黨政軍合作行為來看，也必須要看洪秀柱後續有沒有配合宣傳等行為，這必須等到實際狀況發生，有相關事證後才能夠個案認定。

沈有忠重申，合作行爲的兩條紅線分別為矮化中華民國國家主權、唱和武力解決兩岸政治爭議，例如先前台灣藝人唱和中國大陸外交部長王毅轉發「中國台灣省」貼文、唱和中共解放軍聯合利劍軍演等，會被認定為配合中共黨政軍合作行為。

他坦言，兩岸條例規範與中共黨政軍合作行為確實相當寬鬆，有許多灰色空間，難以事先列出所有樣態；不過以目前來看，若是配合中共黨政軍宣傳矮化中華民國主權或唱和武力消滅中華民國的行為，會被認定踩到合作行為紅線。

前立委李德維、台灣大學哲學系教授苑舉正等人規劃出席中共九三閱兵，沈有忠回應，前立委身分實為一般民眾，沒有特別不得前往的約束；公立大學教授若沒有身兼行政職，也不算公務人員，不在限制內，不過若有唱和中共黨政軍、配合宣傳的合作行為，將可查處。