中共九三閱兵 除洪秀柱台灣還有哪些人將出席？

中共明日將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式，國民黨前主席洪秀柱2日上午宣布前往北京參與中共九三閱兵，該消息隨即登上微博熱搜。據悉，台大教授苑舉正、旺旺集團總經理蔡旺庭也受邀參加，並已陸續到達北京。

據北京日報報導，洪秀柱已於1日晚間抵達北京。洪秀柱表示，歷史不能被遺忘，更不容扭曲。中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為曾任中國國民黨的主席，她有責任延續這段抗戰精神。

福建省廣播影視集團旗下自媒體《台海時刻》指出，近幾日，應邀出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動的台灣各界代表人士，包括：台大教授苑舉正、旺旺集團總經理蔡旺庭等人已陸續抵達北京。

山東電視生活頻道欄目《生活幫》在微博發布影片顯示，苑舉正受邀參加九三閱兵，在機場時有民眾告訴他「歡迎回家」，苑舉正回應「講這句話就來勁了」。他並在受訪時表示聽到民眾的那句話很感動，「你懂不懂一個名詞叫近鄉情怯」、「我的認同整個是山東的」。

旺旺集團創辦人蔡衍明三兒子、集團總經理蔡旺庭則是於31日主動在微博發文，「我要飛北京啦！人生第一次參加祖國的閱兵儀式！」，隨後發布影片表示和中天主播何橞瑢在北京會合。

另，微博博主《蒼南言》2日公布，其他出席活動名單還包括國民黨前秘書長李乾龍、國民黨中常委何鷹鷺，新黨主席吳成典、副主席李勝峯，勞動黨主席吳榮元，統一聯盟黨副主席李尚賢，台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰等人。但這份名單尚待查證。