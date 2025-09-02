快訊

又是草帽海賊旗！印尼抗爭全國蔓延 被軍警強力鎮壓

中國在台灣專屬經濟區鑽探石油天然氣！已至少5年 政府踢皮球惹疑慮

彭振聲曝認罪過程…醫痛批惡法製造冤獄 轟濫權者應受審判

聽新聞
0:00 / 0:00

洪秀柱將出席中共九三閱兵 陸委會：若涉合作行為將裁罰

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱2日上午宣布前往北京參與中共九三閱兵，陸委會警告，倘有政黨或個別人士參加相關活動，涉及與陸方從事包含「配合進行宣傳」等「合作行為」，將依兩岸條例裁罰。（本報資料照片）
國民黨前主席洪秀柱2日上午宣布前往北京參與中共九三閱兵，陸委會警告，倘有政黨或個別人士參加相關活動，涉及與陸方從事包含「配合進行宣傳」等「合作行為」，將依兩岸條例裁罰。（本報資料照片）

國民黨前主席洪秀柱2日上午宣布前往北京參與中共九三閱兵，陸委會警告，為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，倘有政黨或個別人士參加相關活動，涉及與陸方從事包含「配合進行宣傳」等「合作行為」，將依兩岸條例裁罰。

針對洪秀柱將參加九三閱兵，陸委會2日上午透過書面表示，為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，政府重申立場，禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動；禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員出席陸方前揭活動，違反者將依法懲處。

陸委會表示，政府呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。

陸委會警告，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴陸參加前揭活動，涉及與陸方從事任何形式之合作行為（如簽署協議、備忘錄等書面文件，發表共同聲明，或配合進行宣傳等），主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

中共3日將在天安門廣場舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」並進行閱兵，洪秀柱辦公室2日宣布將出席相關活動，表示「中國國民黨是推翻滿清創建中華民國的政黨，身為曾任中國國民黨的主席，我有責任延續這段抗戰精神」。她還說，「若非當年國共合作、全民族抗戰，焉能保全中華民國的國祚命脈延續至今？」

中共 陸委會 抗日戰爭

延伸閱讀

洪秀柱受邀出席中共閱兵 外交部：違背台灣主流民意

被問洪秀柱出席中共93閱兵看法 蔣萬安用5個字回應

陸委會：政黨人士參加中共九三閱兵若涉合作行為依法裁罰

蔣萬安：理解民眾黨上街頭 籲保障柯文哲人權

相關新聞

影／北京閱兵將登場 普亭車隊大陣仗駛離釣魚台國賓館

中共九三閱兵即將開始，下榻於釣魚台國賓館的各國領導人車隊已經陸續啟程，當地架起了臨時封鎖措施，也引起周圍不少居民圍觀。

中共九三閱兵上午9時登場 習近平將發表談話

今天上午9時北京天安門廣場將舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動」，大陸領導人習近平將發表講...

紐時：習近平藉九三閱兵抗衡美國主導的世界秩序 向台獨發出暗示警告

紐約時報3日指出，中國大陸即將舉行抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念大會暨閱兵式，戰機、戰車及最新軍事技術悉數登...

中共抗戰勝利80周年閱兵 侯友宜旅美嘉中退休導師剖析有3大目的

今天軍人節，中共舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」閱兵大典，宣稱抗戰由中共主導，意圖爭奪歷史詮釋權。...

不懼國內暴動 印尼總統普拉伯沃今晨抵北京 參加九三閱兵

印尼國內近期發生暴動，原本已取消出席今天上午中共九三閱兵的印尼總統普拉伯沃，今天清晨，大陸外交部突宣布，普拉伯沃決定仍出...

中共九三閱兵前夕 習近平北京會普亭

中共九三閱兵前夕，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭昨（2）日在北京會晤。習近平強調中俄關係禁得起國際風雲考驗，將以大項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。