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甘肅強震造成青海土壤液化 2村莊遭3公尺泥浪覆蓋

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
強震後青海省海東市中川鄉金田村引發砂湧。（新華社）
強震後青海省海東市中川鄉金田村引發砂湧。（新華社）

大陸甘肅積石山十八日深夜發生六點二強震，迄今已造成甘肅、青海兩地一百卅四人死亡、九百八十人受傷，另有十三人失聯，逾廿一萬間房屋損毀。

據新華社報導，截至廿日九時，地震已造成甘肅一百一十三人死亡，七百八十二人受傷。截至廿日十六時，地震還造成青海海東市廿一人遇難，一百九十八人受傷，十三人失聯。

青海失聯人員是因地震發生後，海東市有兩個村莊發生「砂湧」（台灣稱土壤液化），大量房屋被淤泥包圍、沖毀有關。報導稱，在地震後不久，浪頭高達三公尺的濃稠泥漿翻滾著漫入村莊，部分房屋遭淤泥覆蓋。

中國地震台表示，很多大地震發生後，都會出現所謂的「砂湧現象」。在強震發生後，由於地殼的震動，地下深處的含水沙土會出現強烈的液化現象，液化沙層沿一定的通道受擠壓變形，直達地表，形成「砂湧」。

甘肅地震已造成一百卅四人死亡，當地民眾廿日安葬一名不幸在地震中喪生的孩童。（美聯社）
甘肅地震已造成一百卅四人死亡，當地民眾廿日安葬一名不幸在地震中喪生的孩童。（美聯社）

地震 房屋 強震 土壤液化

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