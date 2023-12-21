甘肅強震造成青海土壤液化 2村莊遭3公尺泥浪覆蓋

大陸甘肅積石山十八日深夜發生六點二強震，迄今已造成甘肅、青海兩地一百卅四人死亡、九百八十人受傷，另有十三人失聯，逾廿一萬間房屋損毀。

據新華社報導，截至廿日九時，地震已造成甘肅一百一十三人死亡，七百八十二人受傷。截至廿日十六時，地震還造成青海海東市廿一人遇難，一百九十八人受傷，十三人失聯。

青海失聯人員是因地震發生後，海東市有兩個村莊發生「砂湧」（台灣稱土壤液化），大量房屋被淤泥包圍、沖毀有關。報導稱，在地震後不久，浪頭高達三公尺的濃稠泥漿翻滾著漫入村莊，部分房屋遭淤泥覆蓋。