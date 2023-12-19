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陽光行動／他山之石…減速多管齊下 縮車道或抬升路面

聯合報／ 記者周湘芸周彥妤／台北報導
義大利米蘭一處交通限制區，除有藍色交通告示牌圖像，能即時辨別減速，另也清楚標示速限。道路上除行穿線搭配略有抬升的減速台，還有不同鋪面設計。照片／台灣交通安全協會顧問火花羅提供
義大利米蘭一處交通限制區，除有藍色交通告示牌圖像，能即時辨別減速，另也清楚標示速限。道路上除行穿線搭配略有抬升的減速台，還有不同鋪面設計。照片／台灣交通安全協會顧問火花羅提供

不少國家要設置減速交通工程，會多管齊下，除標線、標誌，還會搭配鋪面改變或路面抬升等設計，甚至會一併調整周邊線型；部分國家則提供參考手冊、準則，訂定標線尺寸供相關主管機關參考。

臉書粉專「標線改造台灣路」創辦人劉冠頡說，新加坡二○一四年起推動銀髮區（Silver Zone），為了在區內降低車速，以「路小」、「路彎」、「路顛簸」為主軸，進行一系列硬體改善，包括環形交叉、減速彎、減速平台搭配行穿線抬升、二階段行人穿越道等。

他強調，每一項設計都有經過精準測量及規畫，並用電腦模擬大車轉向軌跡，駕駛一旦在銀髮區內違規，就會比一般區域罰得更重。

台灣交通安全協會顧問「火花羅」表示走訪義大利米蘭時，觀察到交通減速工程藉由複合手段，多管齊下達成，包括縮減車道、改變道路鋪面設計、畫設減速標線，及利用減速台等。

例如畫設從細到粗延展的減速標線，設置藍色交通告示牌預告前方有行人穿越需求，提醒駕駛即將進入略有抬升的減速平台，並清楚標示速限，道路鋪面也會從柏油路改為銜接石板路，駕駛人在此情境中自然不易開快。

火花羅也在捷克發現，道路上除畫設閃電型折線預告減速，行穿線前方也畫設三個三角形，提醒前方有減速丘，保障行人，更堅固行車安全。

二○一九年，南韓因小學生金民植在學校附近的兒童保護區內遭車撞死，國會隨即迅速通過被稱為「民植法」的規定，要求兒童保護區需設置信號燈、監視器，另有各項標示、彩色路面、減速丘等各種提醒減速的標示，讓駕駛人無法忽視。

日本國土交通省道路局則針對減速設計，提供參考手冊，包括道路瘦身及減速丘、減速彎、彩色鋪面、減速標線、道路鋪面材質等，像是減速彎適用於交通寧靜區、通學路等。

行人 保護區 監視器 標誌 柏油路 車道

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