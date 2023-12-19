陽光行動／新型減速標線遍地開花 民眾看嘸

為引導駕駛減速降災，多個縣市陸續試辦畫設楔形、閃電型折線等新型減速標線，但在國外廣為使用的標線，卻因交通部遲未修法納入規範，以致十年來始終停在「試辦階段」，有縣市只好試辦完就塗銷，不僅因缺乏統一規定及宣導，多數民眾對新型標線「有看沒有懂」，專家更批評中央的作為，等同把地方政府當成「小畫家」。

交通部路政及道安司表示，地方畫設的楔形標線等因未入法，若地方自行畫設，才會要求塗銷；交通部運輸研究所則稱道路主管機關須函報交通部同意後才能試辦，若要入法，地方需提試辦前後成效，再由交通部找專家學者檢視。

交通部進一步解釋，收到台北市二○二一年提送試辦成果的評估報告後，今年九月已討論確認通過，近日更已預告「道路交通標誌標線號誌設置規則」草案，除將楔形標線以「視覺化減速標線」納入規範，統一畫設標準，其他還包括「綠斑馬線」保護行人等。

不過交通部對減速標線入法過於被動，引發各界批評。台灣交通安全協會顧問「火花羅」說，地方各畫各的、陸續試辦達十年，中央難辭其咎，交通部應主動入法明定用途、規範道路使用情境，地方才能有所依歸。

中央警察大學交通學系教授曾平毅批評，「真是把大家當小畫家」。新型減速標線雖是小手段，若使用得當可發揮效果。台灣機車路權促進會理事羅宜也說，交通三Ｅ（工程、教育及執法）首重工程，新型減速標線不入法就無強制力，也不能開罰，等同少了政策工具當後盾，使地方無所適從。

臉書粉絲專頁「標線改造台灣路」創辦人劉冠頡說，交通部長期著重車流管理，缺乏工程人才，精通工程者多在內政部國土管理署，導致標線入法與否不受重視。但標線不入法，地方就不敢擴大規畫，擔心出狀況無法源依據，且各縣市試辦期間畫設的減速標線尺寸不一，使民眾行經不同縣市，還需適應不同標線。

劉冠頡舉例，不少縣市都曾試辦的楔形標線，透過標線讓駕駛於視覺上以為路寬縮減，藉以降低車速，但很多民眾直呼「看不懂」，甚至以為在畫「賽車道」；而常見的彩色鋪面，某縣市畫紅色，其他縣市卻畫黃色，民眾當然會混淆。曾平毅建議，畫上新型減速標線後，交通單位應加強教育宣導，從工程、教育再到執法，才能展現周延的交通三Ｅ。