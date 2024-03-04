巨人軍來台／交流賽創紀錄 2場68780人次觀戰

「TOYOTA 二○二四讀賣巨人軍九十週年紀念台灣試合」兩天賽事昨晚落幕，兩場比賽共吸引六萬八七八○人次進場，締造台灣棒球史票房紀錄的前兩名，不僅讀賣巨人社長今村司考慮率隊再訪台灣，其他日職球隊也有興趣造訪台北大巨蛋進行交流賽。

巨人隊前天與中信兄弟隊之戰以四比一贏球，三萬七八九○人進場締造大巨蛋首次滿場，刷新史上最多進場人數紀錄；昨晚與樂天桃猿隊之戰也吸引三萬○八九○人，成為史上票房次高，而雙方最終○比○言和，也是大巨蛋啟用後的首場和局。

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍九十週年紀念台灣試合」第二戰繼續在台北大巨蛋進行，樂天桃猿隊與讀賣巨人隊昨晚以○比○平手收場，兩隊賽後握手致意。記者余承翰／攝影

這兩場比賽進場人數都破三萬人，場邊不少穿著巨人隊球衣的球迷，巨人總教練阿部慎之助表示：「以職棒來說，有球迷才有職棒，台灣有這麼棒的巨蛋球場誕生，希望未來職棒更蓬勃發展，我也會為台灣棒球加油。」

猿隊先發投手威能帝三局無失分、五次三振，接手的陳冠宇兩局被敲一安，黃子鵬投出六上六下，陳柏豪、舒治浩各一局皆無失分；九局下巨人隊大城卓三代打敲出深遠飛球，結果在全壘打牆前被接殺，一壘跑者來不及回壘變成再見雙殺。

樂天桃猿隊與讀賣巨人隊精采攻防，巨人隊長野久義（右）二局下利用失誤上二壘，猿隊梁家榮（左）觸殺不及。記者余承翰／攝影

巨人隊全場僅岸田行倫敲出安打，阿部慎之助表示，此戰打擊發揮的不好，「被樂天完全封鎖，沒有得到分數。」但就球隊角度來說是不錯結果，「呈現出很多可以反省的地方，運用到未來的球季中。」

巨人隊來台兩戰先是四比一擊敗中信兄弟隊，再與猿隊言和，隊史在台灣的十六場比賽取得十一勝四敗一和，社長今村司親自到第一層看台近距離接觸台灣棒球熱度，期待未來能在日職看到更多台灣球星，而巨人隊能夠成為搖籃。

看比賽也看嬌點，樂天桃猿啦啦隊與讀賣巨人啦啦隊一同表演，魅力四射。記者余承翰／攝影

兩場交流賽下來，今村司認為，收穫最大的不是巨人隊或是台灣，而是整個亞洲棒球的盛事，也考慮「有機會再來比賽」。據了解，不只是巨人隊，日職軟銀、西武球團也都派員到大巨蛋觀察這兩場交流賽，考慮是否比照相同模式來台交流。

讀賣巨人隊來台比賽不僅場面熱鬧，主辦單位也特別邀請少棒球員賽前與職棒球員互動，走進台北大巨蛋的路上，一名小球員說：「巨蛋就是用來打球的嗎？」從去年底的亞錦賽到巨人隊交流賽，為台北大巨蛋灌注棒球魂。