快訊

陸船翻覆案13天會談15次仍無解 陳玉珍曝癥結點：慰撫金有共識

巨人軍來台／逾3萬人進台北大巨蛋觀賽 北捷30分鐘疏散完畢

本周天氣如「洗三溫暖」 周二先飆30度、這日迎冷氣團全台溼冷

巨人軍來台／享受台灣應援 菅野智之3局0失分有不滿意

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
讀賣巨人對樂天桃猿交流賽今晚在台北大巨蛋登場，巨人派出王牌菅野智之先發主投，桃猿隊開路先鋒林立擊出二壘安打。記者侯永全／攝影
讀賣巨人對樂天桃猿交流賽今晚在台北大巨蛋登場，巨人派出王牌菅野智之先發主投，桃猿隊開路先鋒林立擊出二壘安打。記者侯永全／攝影

TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，讀賣巨人隊今天以0：0與樂天桃猿隊戰成平手，先發投手菅野智之雖未失分，但被敲4支安打自我反省，「還有非常多課題要克服。」

菅野智之今天先發3局，投出4次三振沒有掉分，但中間被敲4支安打，首局林立的二壘打、3局上被陳晨威、成晉連敲兩安都是危機，但靠守備跟三振解圍。

菅野智之表示，今天的比賽氛圍很特殊，「台灣應援不太一樣，在這樣的氛圍中比賽是非常幸福的事情，個人來說還有非常多課題要克服，呈現出滿多問題，自己想辦法改善，球季中調整出來。」

接手的山崎伊織則是壓制猿隊，投出9上9下、1次三振，沒有讓對手上壘，山崎伊織表示，今天投球節奏不錯，也能夠乾淨俐落的解決打者，原因是跟補手岸田行倫有很好的溝通，擬定不錯的策略，「在台北大巨蛋投球滿能夠發揮的。」

讀賣巨人對樂天桃猿交流賽今晚在台北大巨蛋登場，巨人派出王牌菅野智之先發主投。記者侯永全／攝影
讀賣巨人對樂天桃猿交流賽今晚在台北大巨蛋登場，巨人派出王牌菅野智之先發主投。記者侯永全／攝影
讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，讀賣巨人隊第二任投手山崎伊織。記者余承翰／攝影
讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，讀賣巨人隊第二任投手山崎伊織。記者余承翰／攝影

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

延伸閱讀

巨人軍來台／想追上日職 黃子鵬：不是憑一股氣勢

巨人軍來台／強襲球變安打 林承飛擔心巨人投手也自虧

巨人軍來台／再見雙殺和局收場 黃子鵬 山﨑伊織獲MVP

巨人軍來台／再見雙殺！巨人遭壓制、猿打8安也0分 首場和局誕生

相關新聞

巨人軍來台／再見雙殺！巨人遭壓制、猿打8安也0分 首場和局誕生

台北大巨蛋的第一場和局比賽在今天誕生，樂天桃猿隊威能帝、讀賣巨人隊菅野智之都繳出先發3局無失分，開啟強投較勁局面，「TO...

巨人軍來台／第二戰也有30890人進場史上次高 成台灣史上唯二破3萬人棒球賽事

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」第二戰今天在台北大巨蛋開打，讀賣巨人隊與樂天桃猿隊之戰，吸引30...

巨人軍來台／呂明賜姜建銘開球、阿部蹲捕 重現經典掀掌聲

「呂怪物」呂明賜今天重新穿上97號球衣，與姜建銘共同擔任「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」開球嘉賓...

巨人軍來台／旅美生涯歷經多座巨蛋 林子偉看台北這顆真的不容易

樂天桃猿隊迎戰讀賣巨人隊，大部分教練、球員都是首次踏進台北大巨蛋，擁有多年旅美資歷的林子偉，並非生涯巨蛋初體驗，但在國內...

巨人軍來台／享受台灣應援 菅野智之3局0失分有不滿意

TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，讀賣巨人隊今天以0：0與樂天桃猿隊戰成平手，先發投手菅野智之...

巨人軍來台／阿部慎之助為台灣棒球應援 盼透過大巨蛋更蓬勃發展

日職讀賣巨人隊今天與中職樂天桃猿隊交流賽以0比0握手言和，巨人教頭阿部慎之助表示，今天整體打擊發揮不好，不過很高興能跟台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。