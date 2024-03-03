巨人軍來台／享受台灣應援 菅野智之3局0失分有不滿意

TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，讀賣巨人隊今天以0：0與樂天桃猿隊戰成平手，先發投手菅野智之雖未失分，但被敲4支安打自我反省，「還有非常多課題要克服。」

菅野智之今天先發3局，投出4次三振沒有掉分，但中間被敲4支安打，首局林立的二壘打、3局上被陳晨威、成晉連敲兩安都是危機，但靠守備跟三振解圍。

菅野智之表示，今天的比賽氛圍很特殊，「台灣應援不太一樣，在這樣的氛圍中比賽是非常幸福的事情，個人來說還有非常多課題要克服，呈現出滿多問題，自己想辦法改善，球季中調整出來。」

接手的山崎伊織則是壓制猿隊，投出9上9下、1次三振，沒有讓對手上壘，山崎伊織表示，今天投球節奏不錯，也能夠乾淨俐落的解決打者，原因是跟補手岸田行倫有很好的溝通，擬定不錯的策略，「在台北大巨蛋投球滿能夠發揮的。」