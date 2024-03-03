巨人軍來台／關鍵再見雙殺立大功 林政華用「基本飛球」形容美技
樂天桃猿隊中外野手林政華，今天對讀賣巨人隊之戰9局下演出關鍵再見雙殺，瓦解對方最後攻勢，成為猿隊0：0逼和戰局的大功臣，他說：「這球一開始速度很快，後面就沒力了。」
巨人隊9局下1出局一壘有人，派出大城卓三代打，看到猿隊後援投手舒治浩第1球，猛力拉向中外野，最後在全壘打牆前被接殺，舒治浩本來以為應是再見全壘打，賽後坦言嚇了一大跳。
林政華接殺後快傳二壘手杜禹鋒，再傳一壘手林智平，完成雙殺終結巨人隊最後攻勢，賽後談到大城卓三這一擊，他說：「最後落點是基本飛球，只是一開始以為會打到牆，或是形成全壘打，所以就往後衝，大概8、9成把握可以接到。」
林政華表示，兩隊比數僵持，為了避免對方長打，本來就守得比較遠，因此追得到球。
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