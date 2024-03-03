巨人軍來台／終於等到大巨蛋 陳瑞昌、陳瑞振超開心

中職資深兄弟檔陳瑞昌、陳瑞振今天首次在台北大巨蛋一起露面，兩人對這座好不容易誕生的室內場地，都有很深感觸，直呼等了30年終於等到了。

這對兄弟過去在兄弟象隊合計效力26年，一起在2009年卸下球員身分，目前仍在中職領域活躍，陳瑞昌是資深球評、聯盟情蒐幹部，陳瑞振擔任樂天桃猿隊一軍首席教練，兩人今天在大巨蛋合照，笑得相當開心。

陳瑞昌表示，從球員時期等到現在，總算等到大巨蛋開打，完全不受天候影響，真的很有感覺。

陳瑞振也說，這是生涯巨蛋初體驗，等了30年才等到，本來以為台北市立棒球場拆除時，就會有大巨蛋，現在終於落成了。

昨天讀賣巨人、中信兄弟隊之戰湧進37890人，寫下國內棒球賽觀戰人數新高，兩人都說言種場面實在很不簡單。