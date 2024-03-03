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巨人軍來台／這就是傳說台式應援！日媒感受台灣啦啦隊文化

聯合新聞網／ 綜合報導
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念 台灣試合」在台北大巨蛋登場，兄弟啦啦隊在場邊賣力應援。記者侯永全／攝影
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念 台灣試合」在台北大巨蛋登場，兄弟啦啦隊在場邊賣力應援。記者侯永全／攝影

昨日，讀賣巨人出戰中信兄弟，兩隊啦啦隊在一、三壘的舞台熱舞，為球員們應援，在陳子豪打擊時，轉播畫面就會帶到因「炸裂」舞在台日爆紅的峮峮，比賽間畫面經常帶到啦啦隊，讓日本轉播單位有些文化衝擊。

日本電視台昨天擔任巨人兄弟之戰的日方轉播，日本主播就說道，「戶鄉在這個有點獨特的氛圍當中投球。」隨後又再次帶到啦啦隊，主播再解釋，「台灣就是像這樣，啦啦隊和觀眾一起加油。」

8局下兄弟有多次得分機會時，看到內野全部球迷站立應援的畫面也令日本轉播單位驚訝表示，「哇，全部的人都站著嗎？這可能是台灣棒球的象徵。」

日本電視台也特別剪輯一支台灣啦啦隊的影片，放在YouTube上面，標題寫道，「太可愛了，傳說中的台灣啦啦隊在DRAMATIC BASEBALL（日本轉播單位）登場」，隨後寫道，「國際影像的畫面也這麼多是為什麼呢？」感覺有些文化衝擊。

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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