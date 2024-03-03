巨人軍來台／北市球場前世今生 日教練都參與

一九九一年的一場大雨，台北市立棒球場觀眾席傳出「我們要巨蛋」的吶喊聲，台北大巨蛋終於應運而生，從前座到今座，能全數參與的台灣球員已經罕見，讀賣巨人隊教練川相昌弘竟然也集齊這兩座球場。

二○二四讀賣巨人軍九十週年紀念台灣試合，讀賣巨人隊與中信兄弟隊一戰寫下歷史，中信兄弟陣中周思齊曾在台北市立棒球場上場打球，昨天也以先發第三棒之姿在台北大巨蛋留下出賽紀錄。

川相昌弘今年以內野守備教練身分來台，跟隨讀賣巨人隊造訪台北大巨蛋，賽前協助守備練習的身影，喚醒不少老球迷回憶，生涯五三三次觸擊成功讓他擁有短打達人之名。

然而時間回到一九九三年，巨人隊第二次到台灣進行交流賽，當時還是球隊最佳游擊手的川相昌弘，在台北市立棒球場敲出全壘打，巨人隊在那五場交流賽取得全勝。

台北棒球場在二○○○年舉行最後一戰後拆除，而台北大巨蛋到二○二三年年底終於啟用，跨越廿多年的時光，川相昌弘有緣在這兩座球場都留下足跡，以日本人的身分更顯難得。而川相昌弘跟台灣十分有緣，二○一六年率領巨人隊三軍來台、二○一七年帶隊參加冬季聯盟。