巨人軍來台／陳琥使出「滿壘計」 巨人監督也以為氣勢逆轉

讀賣巨人隊今天以4：1擊敗中信兄弟隊，在90週年紀念台灣試合旗開得勝，中信兄弟投手陳琥第5局登板遇險卻全身而退，獲巨人監督阿部慎之助點名，當下感覺氣勢逆轉，也讚台灣球迷感覺很懂棒球。

接替在克迪、猛登兩位洋投之後，陳琥第5局登板，以暴傳、觸身球開局，一出局後再被敲安形成滿壘，危機時刻先三振大城卓三，再讓萩尾匡也打成游擊飛球，巨人中「滿壘計」，陳琥全身而退也激動大吼。

阿部慎之助在記者會上特別指向坐在一旁的陳琥，他說：「第五局滿壘時，陳琥把危機解除，當下氣勢覺得跑到兄弟那邊，感覺啦啦隊氣氛也是這樣，當下球迷很懂棒球，很感動，球隊、球迷一體的感覺。」

陳琥則提到，自己面對這場比賽，一開始心情就很亢奮、很開心，可以碰到這麼強勁的對手，又是在大巨蛋那麼多人面前投球，「一開始有狀況，想辦法去解決危機。」也很慶幸最後可以順利化解。