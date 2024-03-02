快訊

張清芳唱一半突蹲地大哭！神秘男子上台吻她全場尖叫

「台灣巴菲特」許慶祥驟逝…摯友最佩服他這件事 鮮為人知生平曝光

巨人軍來台／陳琥使出「滿壘計」 巨人監督也以為氣勢逆轉

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊陳琥。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊陳琥。記者季相儒／攝影

讀賣巨人隊今天以4：1擊敗中信兄弟隊，在90週年紀念台灣試合旗開得勝，中信兄弟投手陳琥第5局登板遇險卻全身而退，獲巨人監督阿部慎之助點名，當下感覺氣勢逆轉，也讚台灣球迷感覺很懂棒球。

接替在克迪、猛登兩位洋投之後，陳琥第5局登板，以暴傳、觸身球開局，一出局後再被敲安形成滿壘，危機時刻先三振大城卓三，再讓萩尾匡也打成游擊飛球，巨人中「滿壘計」，陳琥全身而退也激動大吼。

阿部慎之助在記者會上特別指向坐在一旁的陳琥，他說：「第五局滿壘時，陳琥把危機解除，當下氣勢覺得跑到兄弟那邊，感覺啦啦隊氣氛也是這樣，當下球迷很懂棒球，很感動，球隊、球迷一體的感覺。」

陳琥則提到，自己面對這場比賽，一開始心情就很亢奮、很開心，可以碰到這麼強勁的對手，又是在大巨蛋那麼多人面前投球，「一開始有狀況，想辦法去解決危機。」也很慶幸最後可以順利化解。

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

延伸閱讀

巨人軍來台／秋廣優人3安猛打 巨人2連戰先過兄弟這關

巨人軍來台／玩真的！大城卓三重返台灣 誓言二連勝

巨人軍來台／本來不想說的…兄弟平野教頭鬆口作戰準則

巨人軍來台／大勢因傷缺陣 王威晨IG私訊關心獲回應心花開

相關新聞

巨人軍來台／秋廣優人3安猛打 巨人2連戰先過兄弟這關

讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合首部曲，今天湧入破紀錄的3萬7890人，巨人打線敲出13支安打，秋廣優人三度在得點圈敲出安...

巨人軍來台／陳琥使出「滿壘計」 巨人監督也以為氣勢逆轉

讀賣巨人隊今天以4：1擊敗中信兄弟隊，在90週年紀念台灣試合旗開得勝，中信兄弟投手陳琥第5局登板遇險卻全身而退，獲巨人監...

巨人軍來台／秋廣優人狂喊我愛台灣 監督虧：在看啦啦隊

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」首戰由讀賣巨人隊以4：1拿下勝利，獲選打擊MVP的秋廣優人狂喊：...

巨人軍來台／纏鬥11球看得超清楚 想贏的王威晨遺憾不完美

今天敲出中信兄弟隊的第一支安打，隊長王威晨沒等到最想要的那支安打，纏鬥11球的打席以出局作收，想贏的他有點嘔，「其實我真...

巨人軍來台／大巨蛋首滿場球迷點3問題 遠雄：盡力改善

聯合數位文創股份有限公司主辦「TOYOTA 二○二四讀賣巨人軍九十週年紀念台灣試合」，這周末於台北大巨蛋登場，首場兄弟巨...

巨人軍來台／3.7萬破紀錄人潮花幾分鐘散場？數據出爐

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合今天在台北大巨蛋開打，這是首次全域開放，湧入3萬7890位民眾觀賽，寫台灣棒球單場觀眾紀錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。