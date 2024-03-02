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巨人軍來台／秋廣優人3安猛打 巨人2連戰先過兄弟這關
讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合首部曲，今天湧入破紀錄的3萬7890人，巨人打線敲出13支安打，秋廣優人三度在得點圈敲出安打，貢獻3分打點，率領巨人以4：1擊敗兄弟，距離巨人軍喊話「全勝」的目標完成第一步。
巨人以全一軍陣容來台，在台北大巨蛋迎接來自中職球隊的挑戰，今天由王牌投手戶鄉翔征先發對戰兄弟，3局僅被敲2安打、無失分，送出6次三振。
戶鄉翔征一開賽就連3K，第二局陳俊秀打到捕手正面、詹子賢也吞K，讓兄弟連五棒連投手丘都打不穿，直到王威晨敲安，打下兄弟的第一安，接著再K掉江坤宇。戶鄉第3局續展K功，輪到岳東華遭殃，新人徐博瑋敲安，但隨後岳政華就補上雙殺打，兄弟攻勢熄滅，戶鄉3局、42球收工。
兄弟由洋投克迪先發投2局失1分，第2局在兩出局後被長野久義敲安，再面對吉川尚輝投出保送，秋廣優人在得點圈打擊補上適時安打，幫助巨人先馳得點。
兄弟後續投手由猛登2局無失分，陳琥第5局登板，以暴傳、觸身球開局，再被敲安形成滿壘，危機時刻連續解決大城卓三、萩尾匡也，巨人中「滿壘計」。
李振昌負責的第6局再遇危機，遭吉川尚輝、秋廣優人安打串聯狙擊掉分；第7局呂彥青投出觸身球後被敲二壘打，讓巨人靠吉川尚輝的高飛犧牲打再添分數，秋廣優人隨後補上個人單場第3安，擴大為4：0領先。
兄弟打線遭到封鎖，第6局滿壘、兩出局時，王威晨錯過建功機會，越過投手守備還是過不了二壘手吉川尚輝這關，攔下這球後傳游擊抓下出局數。兄弟分數一路掛蛋，直到第8局岳政華二壘打、林書逸一壘打開路，曾頌恩以滾地球幫助兄弟開張分數，王威晨纏鬥11球擊出左外野飛球遭到接殺，兄弟無法再追近比分。
巨人軍明天還有一場賽事，將與去年中職亞軍球隊樂天桃猿隊交手，由菅野智之先發，對壘猿隊洋投威能帝。
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