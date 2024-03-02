快訊

小S公公許慶祥最後身影曝光 女兒憶父行醫行善「此生無憾」

Live／兄弟對戰巨人軍打線出爐！ 現場直播看這裡

進口中國蘇丹紅辣椒粉 新北進口商保欣負責人聲押獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巨人軍來台／下雨沒差！近4萬人體驗有蛋的美好 7點就有人排隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，許多球迷中午就在場外冒雨排隊。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，許多球迷中午就在場外冒雨排隊。記者余承翰／攝影

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合今天重磅登場，以讀賣巨人與中信兄弟隊之戰打頭陣，陰雨綿綿的天氣正是時候感受台北大巨蛋的美好，今天早上7點就有球迷到場排隊，中午過後已湧現人龍，將有近4萬名球迷現場見證台灣棒球新頁的誕生。

巨人隊將在今天對戰兄弟、明天迎戰樂天桃猿隊，門票銷售開出紅盤，今天先發投手陣容由巨人戶鄉翔征碰上兄弟克迪，台日豪門人氣球隊決戰大巨蛋。

台北大巨蛋在去年落成，經歷測試賽、亞錦賽都掀起搶票熱潮，本周末的巨人賽則是首度全場席位全開，挑戰單場3.8萬人次，將打破2001年世界盃棒球賽中華隊、美國隊預賽的2萬5000人紀錄，改寫台灣棒球史上單場最高票房。

兄弟教頭平野惠一選手時期曾效力阪神虎隊，親身經歷過阪神、巨人的世仇關係，如今改以台版黃衫軍的身分迎戰巨人，他也說這場比賽有讓他回想到當年的感覺，巨人也是支高人氣的球隊，碰到時會有不能輸的感覺。

巨人首度以全一軍陣容來台，選手多是球迷耳熟能詳的人物，包括坂本勇人、岡本和真、菅野智之、戶鄉翔征等人，如今可以在台北看到他們展現球技；而兄弟也是中職首席人氣球隊，號稱擁有「百萬象迷」，此役也是兄弟首度進蛋，熱鬧場面可以預期，近4萬人版的應援將是什麼面貌。

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，許多球迷為了搶購限量聯名紀念商品，一開放進場就用跑的快速衝入。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，許多球迷為了搶購限量聯名紀念商品，一開放進場就用跑的快速衝入。記者余承翰／攝影

迎接這場棒球盛事，台北大巨蛋一早就湧現排隊人潮，更有人早上7點就來排隊，主要目標瞄準要搶巨人限定商品，開放進場時間一到，球迷如同跑百米般衝刺商品店，還有人跑到跌倒，場面相當驚人。今天適逢台北陰雨不斷的天氣，台灣球迷更能直接感受有「蛋」的美好，體驗一場不因惡劣天氣扣分的高水準賽事。

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，許多球迷穿著讀賣巨人隊球衣到場觀賽。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，許多球迷穿著讀賣巨人隊球衣到場觀賽。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打。記者余承翰／攝影
讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合今天在台北大巨蛋登場，下午2點開放入場前，內野區入口就已大排長龍，球迷在雨中撐傘等候，隊伍長度至少200公尺。記者楊正海／攝影
讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合今天在台北大巨蛋登場，下午2點開放入場前，內野區入口就已大排長龍，球迷在雨中撐傘等候，隊伍長度至少200公尺。記者楊正海／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，許多球迷為了搶購限量聯名紀念商品，中午就已經大排長龍。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，許多球迷為了搶購限量聯名紀念商品，中午就已經大排長龍。記者余承翰／攝影

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

延伸閱讀

巨人軍來台／被3萬人罵也是難得經驗 徐博瑋菜鳥扛先發

巨人軍來台／本來不想說的…兄弟平野教頭鬆口作戰準則

巨人軍來台／大勢因傷缺陣 王威晨IG私訊關心獲回應心花開

巨人軍來台／宣告賽事開打 巨人監督：最好的都帶來了

相關新聞

Live／兄弟對戰巨人軍打線出爐！ 現場直播看這裡

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合今天就要在台北大巨蛋登場，中信兄弟隊打先鋒，今天先發打線公布，由陳俊秀擔任第四棒。

巨人軍來台／下雨沒差！近4萬人體驗有蛋的美好 7點就有人排隊

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合今天重磅登場，以讀賣巨人與中信兄弟隊之戰打頭陣，陰雨綿綿的天氣正是時候感受台北大巨蛋的美好...

巨人軍來台／VENUS看「炸裂」舞超可愛 現場與PS一起跳

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合聚集3支台日人氣球隊，不只選手是焦點，啦啦隊女孩也吸睛，巨人啦啦隊VENUS、中信兄弟隊P...

巨人軍來台／啦啦隊VENUS跨海應援 異口同聲最愛小籠包

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，濕冷天氣中不僅有巨蛋遮風擋雨，讀賣巨人...

巨人軍來台／被3萬人罵也是難得經驗 徐博瑋菜鳥扛先發

生涯還沒在一軍出賽過，中信兄弟隊新人捕手徐博瑋先「解鎖」台北大巨蛋先發，難掩緊張情緒，投捕教練王峻杰則是告訴他，即便被3...

巨人軍來台／玩真的！大城卓三重返台灣 誓言二連勝

讀賣巨人隊捕手大城卓三曾在2017年來台參加亞錦賽，今年隨隊參加「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。