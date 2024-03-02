巨人軍來台／下雨沒差！近4萬人體驗有蛋的美好 7點就有人排隊

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合今天重磅登場，以讀賣巨人與中信兄弟隊之戰打頭陣，陰雨綿綿的天氣正是時候感受台北大巨蛋的美好，今天早上7點就有球迷到場排隊，中午過後已湧現人龍，將有近4萬名球迷現場見證台灣棒球新頁的誕生。

巨人隊將在今天對戰兄弟、明天迎戰樂天桃猿隊，門票銷售開出紅盤，今天先發投手陣容由巨人戶鄉翔征碰上兄弟克迪，台日豪門人氣球隊決戰大巨蛋。

台北大巨蛋在去年落成，經歷測試賽、亞錦賽都掀起搶票熱潮，本周末的巨人賽則是首度全場席位全開，挑戰單場3.8萬人次，將打破2001年世界盃棒球賽中華隊、美國隊預賽的2萬5000人紀錄，改寫台灣棒球史上單場最高票房。

兄弟教頭平野惠一選手時期曾效力阪神虎隊，親身經歷過阪神、巨人的世仇關係，如今改以台版黃衫軍的身分迎戰巨人，他也說這場比賽有讓他回想到當年的感覺，巨人也是支高人氣的球隊，碰到時會有不能輸的感覺。

巨人首度以全一軍陣容來台，選手多是球迷耳熟能詳的人物，包括坂本勇人、岡本和真、菅野智之、戶鄉翔征等人，如今可以在台北看到他們展現球技；而兄弟也是中職首席人氣球隊，號稱擁有「百萬象迷」，此役也是兄弟首度進蛋，熱鬧場面可以預期，近4萬人版的應援將是什麼面貌。

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，許多球迷為了搶購限量聯名紀念商品，一開放進場就用跑的快速衝入。記者余承翰／攝影

迎接這場棒球盛事，台北大巨蛋一早就湧現排隊人潮，更有人早上7點就來排隊，主要目標瞄準要搶巨人限定商品，開放進場時間一到，球迷如同跑百米般衝刺商品店，還有人跑到跌倒，場面相當驚人。今天適逢台北陰雨不斷的天氣，台灣球迷更能直接感受有「蛋」的美好，體驗一場不因惡劣天氣扣分的高水準賽事。